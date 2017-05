Lost Sphear: annunciato il nuovo gioco degli autori di I Am Setsuna

Dopo ilpubblicato nella giornata di ieri, adesso è ufficiale:(team autore di) è al lavoro su un nuovo progetto, intitolato, in arrivo in Giappone durante l'inverno e in Occidente nei primi mesi del 2018.

Lost Sphear è un JRPG che narra la storia di Kanata, giovane ragazzo che si teverà a dover salvare il mondo utilizzando le sue abilità mnemoniche. Il gioco proporrà vasti ambienti da esplorare e un combat system migliorato rispetto a quello visto in I Am Setsuna.

Il gioco uscirà su PlayStation 4, PC Windows (via Steam) e Nintendo Switch al prezzo di 49.99 dollari, in apertura trovate il trailer di debutto mentre in calce alla notizia potete vedere i primi screenshot di Lost Sphear.