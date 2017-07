Ancheparteciperà al Comic-Con di San Diego e nella giornata di oggi la società ha annunciato la line-up che proporrà nel corso dell’evento. I titoli presenti in forma giocabile saranno

Una buona occasione per osservare da vicino il nuovo progetto di Tokyo RPG Factory –studio conosciuto per l'apprezzato I Am Setsuna- e l’atteso Dissidia Final Fantasy NT che, ricordiamo, riceverà una beta nel corso dell’estate. Non ci resta dunque che attendere pochi giorni, il Comic-Con 2017 si terrà infatti dal 20 al 23 luglio. Cosa vi aspettate da queste due produzioni?