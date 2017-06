Lost Sphear: nuove immagini e dettagli per il sistema di combattimento

ha pubblicato una serie di nuovi screenshot per, il nuovo Jrpg degli autori di: li trovate in calce alla notizia. Con l'occasione, gli sviluppatori hanno rilasciato nuovi dettagli sul sistema di combattimento.

Dopo averci presentato i personaggi della nuova avventura e le ambientazioni, Tokyo RPG Factory è tornata sul sistema di combattimento di Lost Sphear: un pò come visto in I Am Setsuna, il tempo e il senso della posizione ricopriranno un ruolo fondamentale. I personaggi agiscono nell'ordine determinato dai loro misuratori, mentre la posizione dei nemici e degli alleati può cambiare nel corso della battaglia in base alle azioni intraprese sul campo. Vi ricordiamo che Lost Sphear uscirà in Giappone durante il prossimo autunno, mentre arriverà in Europa nella prima parte del 2018 su Playstation 4, PC e Switch.