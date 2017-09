Lost Sphear: oltre 10 minuti di gameplay in inglese

Dal Tokyo Game Show 2017, arriva un video di oltre 10 minuti di gameplay per, nuovo titolo di) atteso in Europa su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 23 gennaio 2018.

Il filmato, che potete trovare in cima alla notizia, presenta fortunatamente la traduzione inglese, così da permetterci di comprenderne i dialoghi, oltre che di analizzarne il gameplay e ammirare le ambientazioni di gioco.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, ricordiamo che Lost Sphear uscirà su PC, PS4 e Nintendo Switch a partire dal 12 ottobre in Giappone, e il 23 gennaio 2018 sul mercato occidentale. Una demo gratuita del gioco è già disponibile per il download in Giappone.