Lost Sphear uscirà a gennaio 2018 in Europa e Nord America

Dopo aver annunciato chearriverà in Giappone a ottobre, Square-Enix ha confermato che il gioco uscirà in Europa e Nord America il 23 gennaio 2018 su PlayStation 4, PC Windows e Nintendo Switch.

Il gioco sarà distribuito in formato digitale e retail, quest'ultima edizione sarà però disponibile in esclusiva sullo store online di Square-Enix. Coloro che effettueranno il preordine della versione digitale PS4 riceveranno in omaggio il tema dinamico Memoirs of the Moon oltre alle tracce musicali Market Town Marpennig e Town of Elgarthe.

Effettuando il preordine su Steam si riceveranno invece i due brani e uno sfondo personalizzato. Lost Sphear uscirà in Giappone il 12 ottobre 2017 e sarà disponibile in Occidente dal 23 gennaio 2018.