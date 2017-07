ha annunciato chesarà disponibile in Giappone dal 12 ottobre in formato retail e digitale per PlayStation 4 e Nintendo Switch. In Occidente il gioco arriverà nei primi mesi del 2018, una data ufficiale non è ancora stata rivelata.

Lost Sphear è il nuovo progetto di Tokyo RPG Factory, studio responsabile di I Am Setsuna, uno dei JRPG più acclamati degli ultimi anni. Nelle scorse ore il publisher ha pubblicato un nuovo trailer giapponese che mostra i personaggi, le ambientazioni e il combat system del gioco.