Incredibile offerta su Bundle Stars: in attesa dipotete tuffarvi nel mondo LucasArts con il, che include quattro storiche avventure punta e clicca proposte al prezzo di 2,15 euro.

L'offerta si concluderà mercoledì 11 ottobre alle 18:00, acquistando il pacchetto a 2.15 euro riceverete le chiavi per scaricare da Steam Indiana Jones and the Last Crusade, LOOM, Indiana Jones and the Fate of Atlantis e The Dig, quattro classici LucasArts disponibili a prezzo scontatissimo, compatibili con Windows e Mac.