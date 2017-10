Lucca Comics & Games 2017 sarà dedicata agli Eroi

: L’edizione 2017 disarà dedicata agli, gli eroi, non di carta, di pixel o di celluloide, ma in carne e ossa come i veri protagonisti che per 5 giorni renderanno unico l’evento: gli spettatori, protagonisti fin dal poster di questa edizione, creato da

L’artista statunitense, ospite a Lucca, omaggiato di una mostra personale, è tra i maggiori artisti fantasy viventi, autore delle copertine di Isaac Asimov, Stephen King e di Michael Jackson. Nel poster coniuga un’antica leggenda lucchese con l’allegra passione di coloro che si mettono in viaggio verso Lucca Comics & Games per essere eroi… anche solo per cinque giorni.



I grandi ospiti internazionali

Robert Kirkman sarà per la prima volta in Italia, a Lucca Comics & Games. Americano, creatore della saga a fumetti “The Walking Dead” (in Italia da SaldaPress), da cui è tratta la serie televisiva in esclusiva su FOX (Sky, 112) e dal 23 ottobre in partenza con la stagione 8, incontrerà il pubblico, con eventi e firmacopie. Sempre dall’America, Raina Telgemeier approda a Lucca sull’onda dell’Eisner Award per “Fantasmi” (Il Castoro) e sarà onorata con una mostra. Dal Giappone arrivano, tra gli altri, Taiyo Matsumoto (J-Pop), anch’egli protagonista di una personale, autore di “Sunny” (Gran Guinigi 2016), e Tite Kubo (Panini Comics), autore del celeberrimo manga “Bleach”. Ci sarà Jason Aaron, dal 2015 autore della saga a fumetti ufficiale di “Star Wars”, artefice del restyling di testate tra cui “Thor” e“L’incredibile Hulk” e co-sceneggiatore di “Avengers vs X-Men”. Non mancheranno i big italiani, da Zerocalcare a Gipi, da Leo Ortolani a Sio, quest’ultimo “fresco” reduce dalla spedizione al Circolo Polare Artico, raccontata in una mostra a Lucca anticipata a Milano nella libreria Feltrinelli di piazza Duomo.



La narrativa e l’arte fantasy trovano a Lucca un popolo attento di appassionati, e gli ospiti sono attesissimi: Timothy Zahn, tra i principali scrittori americani della novellizzazione di “Star Wars”, noto per la “Thrawn Trilogy”, una trilogia di romanzi ambientati cinque anni dopo la fine del “Ritorno dello Jedi”; Licia Troisi, protagonista come ogni anno a Lucca Comics & Games; la pittrice americana Heather Theurer, vincitrice del nostro OverLuk Award e di vari premi internazionali; la spagnola Victoria Francés, celebre nel mondo fin dal suo primo libro illustrato, “Favole” (Lizard); Sarah Wilkinson, designer di carte da gioco di “Star Wars – Episodio III: La vendetta dei Sith”. Torna a Lucca con un nuovo progetto anche John Howe, tra i più apprezzati artisti tolkieniani.



Per il gioco da tavolo e di ruolo, ci saranno, tra gli altri, John Wick, game designer autore di “7th Sea” (Gioco di Ruolo dell’Anno 2017), che ha spopolato su Kickstarter; Bill Slavicsek, che ha contribuito allo sviluppo di famosi giochi di ruolo (“Star Wars” e “D&D”); Roberto Fraga, autore dei successi “Captain Sonar” e “Shrimp” (Giochi Uniti); Robert J. Schwalb, prolifico creatore di manuali per giochi di ruolo. E non mancherà nemmeno quest’anno Cristina D’Avena, la regina delle sigle tv. Il suo pubblico affezionato la attende per il nuovo spettacolo, sul Main Stage sabato 4 novembre.

Ciò che rende unica Lucca Comics & Games

In mostra, i mondi di Lucca Comics & Games. Le esposizioni dedicate al meglio di fumetto, game art, illustrazione fantasy e per i ragazzi sono un tratto salienti della manifestazione. Oltre alle già citate mostre personali di Whelan, Sio, Matsumoto e Telgemeier, ci saranno mostre su Igort, poliedrico autore di graphic novel pluripremiate, editore e illustratore, autore di racconti, romanzi e musiche; Arianna Papini, illustratrice di oltre 100 libri pubblicati con importanti case editrici per ragazzi, scrittrice e arte-terapeuta; Federico Bertolucci, disegnatore Gran Guinigi nel 2011 e ben tre volte nominato all’Eisner Award; Raphael Lacoste, uno dei più importanti concept designer e art director dell’industria del videogioco; Dragonero, viaggio fantastico tra fumetto e animazione. E non vanno dimenticate le mostre nelle filiali di Intesa Sanpaolo, tra cui B-Comics: Storia di Lucca Comics & Games.



Star Wars 40 anni dalla A alla Z. L’anniversario della saga ideata da George Lucas sarà celebrata con eventi e ospiti, da Aaron a Zahn. Tra i momenti salienti, l’incontro tra Aaron, Marco Checchetto e Doc Manhattan, e all’auditorium S. Francesco il concerto delle colonne sonore degli Episodi 1, 4 e 7 della serie. E al Family Palace, lo spazio LEGO sarà tutto dedicato a “Guerre Stellari”.



Gli spettacoli dedicati a fumetto e fantasy. Lucca Comics & Games ha inventato il format mozzafiato delle “Voci di Mezzo”, in cui i doppiatori italiani di film e serie tv leggono dal vivo i più memorabili brani di letteratura fantasy, col suggestivo accompagnamento delle colonne sonore, al Teatro del Giglio, la casa di Giacomo Puccini. Ma quest’anno c’è una novità ulteriore: “Una Ballata per Corto Maltese”, la drammatizzazione di Nicola Zavagli di “Una ballata del Mare Salato”, in collaborazione con Rizzoli-Lizard e Cong, in cui andrà in scena con attori in carne ed ossa la prima leggendaria apparizione del marinaio di Hugo Pratt. Premiamo il meglio di fumetto e gioco. Il Premio Gran Guinigi è il principale riconoscimento per il fumetto in Italia. La Selezione Gran Guinigi, identifica 30 opere di qualità, dalle quali la giuria di esperti sceglie i vincitori e assegna ulteriori premi speciali agli artisti. I riconoscimenti del Gioco dell’Anno e il Gioco di Ruolo dell’Anno sono marchio di garanzia per il pubblico italiano quest’anno i vincitori sono stati rispettivamente “Kingdomino” (di Bruno Cathala, illustrato da Cyril Bouquet, distribuito da Oliphante) e “7th Sea” (di John Wick, Asterion/Asmodee Italia). Ma ricordiamo anche il Project Contest (in collaborazione con Edizioni BD) e il Gioco Inedito (con dV Giochi), che pubblicano i migliori progetti di storia a fumetti e di gioco da tavolo. Torna la eSports Cathedral. Dopo l’incredibile successo nel 2016, torna anche quest’anno l’esclusivo “evento nell’evento” organizzato da ESL Italia, che porterà a Lucca la 1ª edizione degli Italian Esports Open – Internazionali d’Italia 2017. Nell’insolita e straordinaria cornice dell’auditorium di San Romano, nel pieno centro della città, i videogiocatori si sfideranno su varie discipline fra cui “StarCraft: Remastered” e “Overwatch” in un’atmosfera d’altri tempi.



Fumetto, narrativa, gioco e divertimento nel cuore di una città unica

Lucca Comics & Games abbraccia l’inconfondibile tessuto urbano di Lucca, dalle Mura rinascimentali alle vie ed edifici medievali su tracciato di origine romana. In questo contesto, la manifestazione è l’antesignana dei grandi eventi fieristici nei centri storici.



Padiglione Napoleone: il regno del fumetto. Da sempre, piazza Napoleone e dintorni sono sinonimo della grande editoria a fumetti. Il Padiglione Napoleone sarà di 3.500 mq, con novità editoriali e sessioni di dediche degli autori, che occuperanno anche i padiglioni Giglio e Passaglia. Le novità saranno innumerevoli, confermando Lucca come perno del calendario editoriale italiano. Il Napoleone ospita anche il live painting degli illustratori della nuova Area Performance Comics, che si aggiunge a quella storica nel padiglione Carducci, mentre Corso Garibaldi sarà meta obbligata per i collezionisti di tavole originali e pezzi rari. E torna la Comics Artists Area, quest’anno all’interno del padiglione Giglio.



Il padiglione Bonelli. Da alcuni anni, piazza S. Martino è diventata tappa fissa per i padiglioni monotematici di Bonelli e Panini. Per Bonelli quest’anno, saranno tre le location dove si potranno incontrare gli autori e scoprire le novità: il cuore dell’evento resterà vicino al Duomo, ma è prevista anche la presenza nel Padiglione Carducci rivolto al mondo Games e un terzo, dedicato a Dylan Dog, nell’Oratorio San Giuseppe. A fianco di nuovi albi a fumetti e tanti prodotti ufficiali, tra le novità registriamo l'edizione speciale di quattro storici numeri a colori, in un’esclusiva “edizione oro”: Tex 100; Martin Mystère 100; Mister No 200; Zagor 84; senza dimenticare il Grouchomicon, cofanetto con 13 albi inediti dedicati al folle assistente di Dylan Dog, Groucho.



Il “PalaPanini”. In piazza S. Martino si alterneranno numerosissimi autori di punta e saranno disponibili tutte le novità in uscita, oltre alle celebri figurine. Inoltre, Panini Comics, Indigo Film e Rai Cinema presentano “Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione”. Il nuovo capitolo della saga crossmediale made in Italy, dal grande schermo alla graphic novel, in un incontro (sabato 4 novembre) tra Gabriele Salvatores, Alessandro Fabbri, Diego Cajelli e Diego Malara. Il 2° capitolo della saga diretta da Gabriele Salvatores è previsto sul grande schermo per gennaio 2018; la natura cross-mediale del progetto è confermata dall’uscita di una graphic novel originale che espande il racconto filmico, introducendo nuovi personaggi e punti di vista. E nella migliore tradizione dei comic-book, non mancherà un “villain” d’eccezione… Il film, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, uscirà nelle sale italiane il 4 gennaio 2018 distribuito da 01 Distribution.



Non solo editori: dalla Self Area, lo scouting in Area Pro, i cicli e i Comics Quiz. Da anni Lucca dà spazio agli autori indipendenti, alle autoproduzioni e alla ricerca dei talenti del futuro. La Self Area si conferma nella sontuosa Chiesa dei Servi. L’Area Pro con le sue attività dedicate ai professionisti si colloca al Centro Agorà. Quinta edizione per il Translation Slam, il concorso per traduttori di fumetto in inglese, francese e giapponese. La storia e il futuro del fumetto saranno poi analizzati e studiati nei cicli “Comics Talks”, “Bànghete!”, “Comics & Science”, “Cento di queste nuvolette” e gli attesissimi Showcase in Sala Tobino. Novità di quest’anno: i Comics Quiz, in cui il pubblico potrà misurare in modo divertente la propria competenza a tema fumetto.



I mondi del gioco da tavolo e della narrativa fantastica padroni del Padiglione Carducci. Nella tensostruttura più grande d’Italia (9.000 mq) si concentrano i protagonisti del gioco da tavolo, di ruolo, dell’editoria fantasy, sci-fi e horror, da Mondadori a Salani, passando per Fanucci. Protagonisti assoluti i tavoli da gioco degli editori leader e un numero crescente di illustratori fantasy di fama mondiale. Saranno di scena i principali giochi di carte collezionabili per tutte le età, come Vanguard, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic The Gathering, Force of Will. La grande arte fantasy resta al centro del Carducci con artisti come Whelan, Steve Argyle, Hether Theuer e i grandi studios: Six More Vodka e Schoolism con artisti come Marko Djurdjevic, Jelena Kevic o Helen Chen, protagonista del cortometraggio vincitore del Premio Oscar "Paperman" e grandi successi come “Big Hero 6” e “Frankenweenie”.



Piccole e grandi sculture. Dagli action figure alle miniature per giochi di ruolo, dal giocattolo all’opera d’arte, a Lucca saranno presenti nomi importanti. L’unica tappa italiana del Tamashii Nations 10th Anniversary World Tour si terrà proprio a Lucca Comics & Games, con prototipi, prodotti esclusivi e diorami dedicati a Naruto, Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon e i Cavalieri dello Zodiaco. Gli appassionati dei robot anni ’70 e ’80 troveranno in mostra tanti Chogokin, action figure in plastica e metallo dei più amati mecha, e potranno acquistare articoli creati in esclusiva per il tour del celebre brand giapponese. Gormiti, che miti! Il più famoso giocattolo italiano, diffuso in tutto il mondo, arriva per la prima volta a Lucca, con una mostra unica che permetterà di apprezzare l'evoluzione degli eroi della Natura, dalla loro prima apparizione fino alle ultime collezioni. CMON - CoolMiniOrNot porta da Singapore per la prima volta a Lucca le sue miniature per giochi di ruolo e il team che vi lavora: gli artisti Adrian Smith, Paul Bonner, i fratelli Karl e Stefan Kopinski, Edouard Guiton, Mike McVey ed Eric M. Lang. A Lucca sarà presentata, tra l’altro, la versione Italiana del gioco di miniature “Songs of Ice and Fire” basata sui romanzi di George Martin. A proposito di Singapore, da lì arriva anche, per la prima volta in Europa, XM Studios: sculture dal design fuori dal comune, realizzate a mano da artisti selezionati e guidati dai fondatori. XM Studio sarà presente nella Japan Town con il creative director Seng Ang e l’executive producer Bryan Tan. Per la prima volta, ci sarà un intero padiglione dedicato a Dragon Ball, in piazza S. Giovanni con Toei Animation Europe in occasione della messa in onda italiana (su Italia 1, Boing e Italia 2) della nuova serie “Dragon Ball Super”. In Piazza S. Giusto invece torna il padiglione Netaddiction, targato Multiplayer.it, con iniziative tra cui la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.



Le Mura e i Baluardi, il regno del fandom e del gioco di ruolo dal vivo. I Baluardi ospiteranno il fandom organizzato della Umbrella Corporation e della 501ª Italica Garrison, ma anche parti dedicate al costuming e al gioco di ruolo dal vivo. E le vie del centro saranno come sempre animate dalle parade, i flash mob e i mash up delle fan community da tutta Italia. Senza contare il Main Stage, su cui si esibirà Cristina D’Avena ma faranno la loro comparsa anche i mitici Oliver Onions, e il nuovissimo Fun Stage, su cui si esibirà il Velivolo Ghibli, band vincitrice del Cartoon Music Contest 2016.



Il mondo del videogioco in un contesto fuori dal comune

Activision avrà quest’anno una presenza di forte impatto, con due grandi padiglioni dedicati, in piazza S. Maria, con oltre 100 postazioni di gioco e un maxi schermo sul quale saranno trasmessi showmatch e altri contenuti esclusivi. Protagonisti i due titoli più amati di Activision, “Call of Duty: WWII” e “Destiny 2”. Per il lancio dell’attesissimo “Call of Duty: WWII”, in uscita proprio durante Lucca Comics & Games, sarà allestita l’esatta ricostruzione di un quartier generale militare americano della Seconda Guerra Mondiale, con autentici mezzi militari degli anni ’40. Nell’area dedicata a “Destiny 2”, lanciato da pochissimo ma già gioco da record, sarà possibile provare varie modalità di gioco e incontrare i volti più noti della community, che si alterneranno in un programma ricco di appuntamenti.



Bigben Interactive è presente con un’area all’interno della Cavallerizza dove i visitatori possono acquistare prodotti gaming a condizioni eccezionali e provare in anteprima “Outcast - Second Contact”, inoltre, sulle Mura della città è posizionato un container con postazioni “WRC 7” Gli aspiranti piloti possono vivere le entusiasmanti corse rally provando “Revolution Pro Controller 2” di Nacon, l’innovativo controller per PS4 con licenza ufficiale Sony per essere utilizzato con PlayStation 4 e compatibile PC. Inoltre, in tutti i punti di ristoro della città offrono speciali sottobicchieri in edizione limitata che, oltre a essere oggetti da collezione, permettono a tutti i visitatori che li portano allo stand Bigben di ricevere sia un poster di Michael Whelan autografato in regalo che fantastici sconti sui prodotti Bigben, interagendo con il QR code riportato.



Blizzard Entertainment, uno dei maggiori sviluppatori ed editori di videogiochi al mondo, sarà a Lucca con un padiglione in piazza S. Maria. Ci saranno postazioni dedicate ai loro titoli più amati tra cui “Overwatch” e “Heroes of the Storm” ma non solo: per la prima volta in Italia sarà possibile acquistare gadget e merchandising ufficiale al Blizzard Gear Store. Sempre in piazza S. Maria, i fan di “Hearthstone” potranno visitare e vivere in prima persona l’atmosfera della Taverna, ricreata all’interno della casermetta sulle Mura. Ad aspettarli, gli ambienti resi celebri dal gioco: il focolare, le panche, le botti, l’inconfondibile motivo musicale e un’area di gioco dove sfidarsi.



Numerose le attività in programma nel padiglione Everyeye, rigorosamente in live streaming sui canali Twitch e YouTube, 8 ore di dirette per i 5 giorni di Festival. Molti i titoli giocabili all’interno dell’area: “Dragon Ball FighterZ”, “Ninokuni 2”, “Ace Combat 7”, “Monster Hunter World” e altri. Samsung organizzerà ogni giorno tornei di “Overwatch”, “PlayerUnknown’s Battleground” e “League of Legends”. Presente all’interno del padiglione anche Nintendo, che organizzerà tornei dedicati ai best seller di Nintendo Switch: “Fifa 18”, “Splatoon 2”, “Mario Kart 8” e “Arms”. Ci sarà anche Bandai Namco con “Project Cars 2” e Koch Media che consentirà di giocare in anteprima a “Dissidia Final Fantasy NT” e “Attack on Titan 2”. Lato hardware HyperX presenterà la rinnovata gamma di periferiche all'avanguardia che esaltano le esperienze dei videogiocatori, come la tastiera Alloy Elite.



Lenovo e Motorola creeranno quest’anno a Lucca, all’arena di TechPrincess realizzata in “pixel art” (Area Cavallerizza, Stand CVL 102) un’esperienza multimediale immersiva. Dalle postazioni gaming, ai tablet rivoluzionari, fino ai nuovi smartphone che si trasformano grazie ai Moto Mods, i visitatori potranno provare una vasta gamma di dispositivi tra i più innovativi e iconici del leader mondiale in PC & tablet, e in fase di grande rilancio anche del suo prestigioso brand di telefonia, Motorola. Lenovo porta i suoi notebook gaming tra cui lo Y910 con schermo da 17,3”, scheda grafica NVIDIA GeForce e prestazioni spinte al massimo, i tablet convertibili 2-in-1 Yoga Book, pluripremiati per il design esclusivo e la possibilità di scrivere e disegnare su carta o su pad con penna e digitalizzare automaticamente, e Yoga 720, il PC convertibile ancora più portatile e compatto. Motorola mette sotto i riflettori gli smartphone di nuova generazione, Moto Z2 Play, G5S, G5S Plus e gli ultimi annunciati Moto Z2 Force e Moto x4, dotati di funzionalità potenti. Con loro vanno gli ormai famosi Moto Mods – ciò che rende Motorola unica – dispositivi che permettono esperienze d’uso prima impensabili: speaker in alta definizione, fotocamera Hasselblad, console portatile per videogiochi e molto altro.



Il Netaddiction Dome, per il terzo anno di fila, occuperà piazza S. Giusto e come mai prima, ospiterà al suo interno un’area dedicata all’Agenzia Spaziale Italiana. Nella galassia dell’intrattenimento un posto d’onore è riservato alla Pringles Living Room, che accoglierà tutti i giorni le redazioni di Movieplayer.it e Leganerd.com per raccontare quello che accade per le vie di Lucca; tra gli ospiti attesi, Imanuel Casto, che presenterà “Squillo Deep Space 69”. L’area libreria sarà dedicata ai top seller di collana di Multiplayer Edizioni: Timothy Zahn, Siri Petersen, Matteo Strukul, Roberto Recchioni, autore assieme a Emiliano Mammucari di “Ringo Chiamata Alle Armi”, il primo romanzo spin off della serie Bonelli “Orfani”. Non si smette mai di giocare nella Galassia dell’intrattenimento di Netaddiction e non poteva mancare un pad per Multiplayer.it, che intratterrà i lettori nell’area dedicata a “Gravel” nella sfida off-road definitiva.



Nintendo sbarca a Lucca Comics & Games, e lo fa in grande stile, con un intero padiglione monografico dedicato nel cuore del centro storico, in piazza Bernardini. Nintendo sarà presente con una ricca line up di giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS, le due console che stanno spopolando sul mercato, entrambe acquistabili a Lucca. Protagonista indiscusso sarà “Super Mario Odyssey”: dopo alcuni assaggi parziali, il videogame dedicato all'idraulico più amato di sempre sarà finalmente disponibile in versione integrale a Lucca Comics & Games 2017. Ma il mondo Nintendo sarà ancora più ampio, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori informazioni.



Tra i protagonisti dell’edizione 2017 ci sarà anche quest’anno Ubisoft che ritorna a Lucca in occasione del lancio del videogioco “Assassin’s Creed Origins”. Sul Baluardo S. Regolo, nelle antiche e suggestive Mura rinascimentali, si erigerà una grandiosa piramide di vetro che farà rivivere l’atmosfera dell’Antico Egitto, ambientazione del nuovo episodio del videogame. Al suo interno si terranno concerti di un’orchestra che eseguirà le colonne sonore della saga di “Assassin’s Creed”, nonché performance artistiche dal vivo. Nell’edificio prospiciente alle Mura, all’interno dell’Orto Botanico, una mostra ospiterà opere di game artist italiani, lavori di concept art realizzati dal team di Ubisoft Montreal e le opere dei vincitori del contest artistico ispirato ai temi del videogioco. Lucca è la prossima tappa del leggendario carro Wargaming MGT-20. L’unità mobile di gioco è stata allestita con la trilogia di giochi Wargaming: il titolo di punta “World of Tanks” così come “World of Warships” e “World of Warplanes”. Il nuovo titolo pronto al lancio sarà la vera novità del carro: “Total War Arena”. I giocatori potranno divertirsi sulle postazioni PC dei loro titoli Wargaming preferiti così come sulla versione console di "World of Tanks” (PS4 e Xbox). Il nuovo community lead italiano accompagnerà il carro e darà il benvenuto ai visitatori all’ingresso della città. Per tutti e cinque i giorni, il team di Wargaming organizzerà numerose attività per il pubblico, che verrà premiato per la propria partecipazione.



Sarà “La Terra Di Mezzo L’Ombra Della Guerra” il titolo di punta di Warner Bros. Interactive Entertainment che, nel cuore del Area Cavallerizza, consentirà di giocare al secondo capitolo di uno dei titoli più apprezzati da pubblico e critica, e di vivere un’esperienza straordinaria. Oltre alla prova del gioco su di una batteria di console, ci si potrà immergere all’interno dell’ambientazione fantasy del titolo grazie alla ricostruzione di un ambiente simile a quello visto nel gioco, tra orchi e scenari a tema. E negli spazi della Cavallerizza e nelle aree circostanti saranno presenti numerose aziende dei mondi del videogioco e della tecnologia: un vero e proprio polo tecnoludico, che l’anno scorso ha attirato decine di migliaia di visitatori.



Japan Town, 10 anni di passione per il Sol Levante

La Japan Town compie 10 anni. Sarà ancora una volta un intero quartiere dedicato ai prodotti di importazione, al cibo, ai costumi e all’arte nipponica, meta di migliaia di appassionati ogni anno.



Anche quest’anno Bandai Namco Entertainment e Bandai tornano a Lucca per portare un tocco di Giappone. Imponente la presenza dei due brand con due padiglioni a Japan Town. In uno dei due Bandai metterà a disposizione dei fan un intero mondo dedicato a Dragon Ball: nuove linee e anteprime verranno presentate all’interno e si potrà anche provare l’attesissimo nuovo videogioco “Dragon Ball FighterZ”. Nel secondo padiglione (tendone maggiore), ci sarà anche lo store ufficiale di Bandai Namco Entertainment Europe, insieme con le anteprime di diversi titoli, come “Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno”, “Sword Art Online: Fatal Bullet”, “Code Vein”, oltre all’appena uscito “Gundam Versus”, mentre il gruppo Bandai porterà le linee di punta Banpresto per le action figures e “Sailor Moon” per la gadgettistica. E negli spazi della Cavallerizza ci sarà un’area dedicata al mondo videoludico di Dragon Ball: tante postazioni per “Dragon Ball FighterZ” e “Dragon Ball Xenoverse 2” per Nintendo Switch attenderanno tutti gli appassionati delle avventure di Goku e amici! Nel padiglione Everyeye spazio ai bolidi di “Project CARS 2” con uno stand dedicato al nuovo lavoro di Slightly Mad Studios: molte postazioni di gioco, tra cui anche dei modernissimi cockpit per provare al meglio il titolo. Infine, allo stand dedicato da Turner a “Ben 10”, sarà possibile provare il nuovo videogioco in arrivo il 9 novembre.



Il Family Palace, il regno delle famiglie e dei bambini

Il Family Palace, ad accesso gratuito, è l’approdo dei maggiori editori e autori per ragazzi e per l’infanzia. Le novità iniziano già all’esterno, dove Medio Evo ricostruirà per tutti i fan le atmosfere dei luoghi degli amatissimi maghi Harry, Ron ed Hermione. All’interno la colorata invasione dei Pokémon, con una nuova area completamente dedicata al gioco di carte collezionabili e ai videogiochi “Pokémon Sole” e “Pokémon Luna”.



L’area dedicata alla LEGO, grazie alla nuova partnership con Orange Team LUG ed EmPisa, celebra in grande stile i 40 anni di “Star Wars”, con ambientazioni e laboratori a tema, e il montaggio dal vivo del celebre Millennium Falcon UCS 10179. E per la prima volta sarà ospite un designer LEGO Robert Bontenbal.



Panini Kids arricchirà il palinsesto degli eventi con iniziative speciali dedicate a “Sam il Pompiere”, “Powerpuff Girls”, “My Mini Pony”, “Dragon Ball”, “Frozen” oltre che ai famosissimi eroi ed eroine disneyani.



Numerosi i laboratori per bambini tenuti da disegnatori di fama internazionale: Mario del Pennino, Luca Bertelè, Giulia Adragna, Stefano Zanchi sveleranno i segreti per disegnare Saetta McQueen, Spider-Man, i personaggi di “Star Wars”, e i protagonisti delle migliori storie Disney. Chris Ayers invece incanterà i bambini col suo Daily Zoo. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso coordineranno la prima squadra di giovanissimi “Graphic Journalist” all’interno della manifestazione. Arianna Papini, protagonista in mostra a Palazzo Ducale, sarà al centro di due appuntamenti per le scuole. Grazie alla collaborazione con Coop.Fi i bambini avranno poi la possibilità di conoscere Bia, l’eroina a fumetti del disegnatore disneyano Paolo Mottura, che animerà un percorso di gioco, scoperta e spettacolo sulle buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Ed Emanuela Pacotto, la voce più amata dei cartoni, presenta in anteprima l’ultimo episodio di FAVOLANANNA, progetto web diventato anche per alcune scuole metodo d’insegnamento multimediale alternativo.

Parte la collaborazione di Lucca Comics & Games con la Fondazione Collodi, con un piano di animazione speciale legato a Pinocchio, per far conoscere e rivivere la sua storia in modi nuovi, interattivi e formativi. Il gioco di ruolo fa il suo ingresso nel mondo dei più piccoli, con importanti iniziative editoriali come “Kids & Dragons” e “Mostri, niente Paura” di Wyrd edizioni.

Numerosi saranno poi i titoli della letteratura per l’infanzia presentati da Mondadori, Edizioni Piemme, Editoriale Cosmo con la nuova Collezione Vitamina, Rizzoli.



Le serie tv e il cinema: grandi novità a Lucca 2017

L’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, ancora una volta propone al pubblico di tutte le età anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione, oltre a una serie di importanti novità.

Per la prima volta Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con oltre 104 milioni di abbonati in tutto il mondo, sarà presente all’edizione 2017 di Lucca Comics & Games. I visitatori del maggior transmedia show europeo potranno immergersi in un’esperienza divertente e coinvolgente che li porterà dritti al cuore della piattaforma, alla scoperta di alcuni tra i titoli Netflix più amati, come “Stranger Things” e “Star Trek: Discovery”. Questo, grazie a panel, meet & greet con i talent e tante altre iniziative. I fan potranno visitare l’hub Netflix in cui saranno presentati tantissimi titoli, compresi i più popolari show Marvel, e una “meravigliosamente terrificante” area sotterranea interamente dedicata a “Stranger Things”. All’interno di queste aree, ulteriori divertenti attività aspetteranno nuovi e vecchi fan di Netflix per conoscere per conoscere ancora di più la loro natura di streamer e diventare parte del mondo Netflix.

Tra le novità anche TIMVISION, che in occasione di Lucca Comics & Games proporrà al pubblico la visione di alcuni episodi di due grandi serie tv: “The Handmaid’s Tale” e “Vikings". “The Handmaid’s Tale” è la serie tv più acclamata e discussa del momento, in esclusiva su TIMVISION, definita dall’Hollywood Reporter “la migliore novità della stagione e anche la più importante”. Tratta dal libro di Margareth Atwood “Il racconto dell’ancella”, la serie si è aggiudicata 8 Emmy, tra questi quello di “Miglior Serie Drammatica” e “Miglior Attrice Protagonista” a Elisabeth Moss. Altra esclusiva TIMVISION è “Vikings”, il dramma storico ideato da Michael Hirst, che racconta di Ragnar, il guerriero vichingo. La quinta stagione della serie sarà disponibile solo su TIMVISION a partire dal 30 novembre a 24 ore dalla messa in onda negli USA.



Infinity sarà presente con proiezioni e iniziative speciali, legate al tema dei supereroi e all’arrivo di serie tv in anteprima esclusiva. Il 2 novembre per la giornata promozionale Film Fox è prevista la proiezione di “The War - il pianeta delle scimmie”, pellicola fantascientifica del 2017 diretta dal regista Matt Reeves. Dal 2 al 5 novembre entriamo nel mondo della nail art della serie tv “Claws”, disponibile in anteprima esclusiva su Infinity dal 1° novembre. Direttamente nello stand Infinity sarà presente un corner di nail art in perfetto stile Claws. Il pubblico di appassionate potrà ricevere un trattamento estetico esclusivo per le unghie con smalti Faby e adesivi molto particolari, in linea con lo spirito della serie. Il 3 novembre Infinity celebra il tema degli eroi, mettendo a disposizione una make up artist che trasformerà chiunque lo desideri in uno dei supereroi che la piattaforma ha disponibile in catalogo: Superman, Batman, Arrow, Flash Supergirl e molti altri ancora. Il 4 novembre in collaborazione con Warner Bros, da non perdere l’attesissima proiezione del primo episodio dell’undicesima stagione di "The big bang Theory”, andato in onda su CBS lo scorso 25 settembre e che sarà disponibile in anteprima italiana su Infinity da gennaio 2018.

Tra le grandi anteprime, Universal Pictures International Italy presenterà a Lucca “Happy Death Day” (“Auguri per la tua morte”), il nuovo inquietante thriller dal produttore di “Split”, "La notte del giudizio” e “The Visit”, Jason Blum, in sala dal 9 novembre. Un thriller originale e creativo sul rivivere il passato, in cui una studentessa del college (Jessica Rothe) rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.

Saranno ospiti di Lucca Comics & Games Luca Miniero e Frank Matano, protagonisti di un panel su “Sono tornato”, film diretto da Luca Miniero e scritto insieme a Nicola Guaglianone, e prodotto da Indiana Production. Remake del film rivelazione tedesco campione d’incassi, che vede Matano tra i protagonisti accanto a Massimo Popolizio, nei panni del Duce che ritorna ai giorni nostri; il film arriverà nelle sale italiane il 1 febbraio con Vision Distribution.

Confermata anche per il 2017 la presenza di Warner Bros, che torna con il grande padiglione in Piazza S. Michele, con un focus interamente dedicato all’universo DC in occasione delle uscite di “Justice League” al cinema e di “Wonder Woman” in Home Video, al cui interno saranno disponibili anche tante sorprese e attività per gli appassionati di “The Big Bang Theory”. Dal mondo delle serie tv targate Warner Bros., sarà a Lucca la proiezione del pilot di “Riverdale”, in onda su Premium Stories dal 9 novembre.



Non mancano ovviamente gli appuntamenti dedicati ai più piccoli targati Cartoon Network (canale 607 di Sky e 350 di Mediaset Premium), a Lucca con un lunghissimo tunnel gonfiabile in piazza Guidiccioni per far vivere un’esperienza di intrattenimento unica all’insegna di “Ben 10” – la serie con protagonista il bambino-eroe che grazie all’orologio Omnitrix riesce a trasformarsi in 10 diversi alieni - e “The Powerpuff Girls” – lo show che segue le avventure di Lolly, Dolly e Molly, tre piccole eroine capaci ogni giorno di salvare il mondo prima di andare a letto.



Eagle Pictures sarà invece presente con la proiezione di “Paddington” e un contenuto speciale dal nuovo “Paddington 2”, secondo capitolo diretto da Paul King (in sala dal 9 novembre), accompagnata da molte sorprese per i più piccoli.

Imperdibile anche l’anteprima di “Pipì, Pupù e Rosmarina in il mistero delle note rapite”, film d’animazione diretto da Enzo D’Alò con le voci di Giancarlo Giannini e Francesco Pannofino che arriverà in sala per Bolero Film. D’Alò porta sul grande schermo Pipì, Pupù e Rosmarina, già noti al pubblico poiché protagonisti della fortunata serie TV a loro dedicata, con una nuova serie di appassionanti avventure.

Rai4 torna a Lucca con un evento speciale dedicato a “Doctor Who”, intramontabile classico della fantascienza marcato BBC. Il 3 novembre saranno proiettati in anteprima lo speciale natalizio del 2016 “Il ritorno del Dottor Mysterio” e, a seguire, il primo episodio della decima stagione intitolato “Il pilota”. La serie fantascientifica più longeva della storia della tv tornerà sugli schermi di Rai4 con la nuova stagione, in prima visione assoluta, a partire dal 25 dicembre.

FOX sarà presente anche quest’anno in piazza Anfiteatro con una struttura fortemente scenografica e attività di gaming stimolanti e innovative come la FOX Hero Experience, pensate per divertire tutti i fan delle serie FOX. Il 3 novembre al cinema Astra sarà proiettata l'anteprima di “Long Road Home”, la nuova serie National Geographic che racconta l’eroica lotta per la sopravvivenza di un gruppo di soldati dell’esercito Usa vittime di un’imboscata in Iraq il 4 aprile 2004. Nel cast Michael Kelly (Doug in “House of Cards”).



Confermata inoltre la presenza di Universal Pictures Home Entertainment Italia che sarà presente con un proprio stand - all’interno dell’Area Movie al Loggiato Pretorio – dedicato a “Transformers: L’Ultimo Cavaliere” (in DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K Ultra HD e Boxset Collezione Completa DVD e Blu-ray dal 25 ottobre), “Spider-Man Homecoming” (in DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K Ultra HD e Boxset Collezione Completa DVD e Blu-ray dal 15 novembre) e “Cattivissimo Me 3” (in DVD e Blu-ray dal 6 dicembre). Le attività dedicate al pubblico vedranno 3 fumettisti di fama nazionale che presenteranno delle illustrazioni ispirate alle franchise e per i fan di Transformers e di Spider-Man è in programma una coinvolgente VR experience con contenuti speciali inediti.

Attesa anche l’anteprima di “Never Ending Man: Hayao Miyazaki”, il documentario sul genio creativo che ha rivoluzionato la storia dell’animazione mondiale che sarà nei cinema italiani solo il 14 novembre nell’ambito della stagione degli anime al cinema di Nexo Digital e Dynit. Inoltre sempre con Nexo Digital arriva in anteprima il 1° novembre (ore 15, Cinema Centrale) “Pokémon. Scelgo te!”, il film che racconta il primo incontro tra Ash e Pikachu e le loro avventure alla ricerca del Leggendario Pokémon Ho-Oh. L’appuntamento nelle sale sarà poi solo il 5 e 6 novembre, per riunirsi davanti al grande schermo per due giorni all’insegna dei Pokémon, con un film mai visto prima arricchito da montaggi speciali che daranno un inedito sguardo sui film animati precedenti. VVVVID.IT e Minerva Pictures presenteranno il nuovo canale di cinema digitale Film&Clips HD su VVVVID. La prima uscita prevede oltre 20 titoli completi in HD e numerose clip con nuove uscite settimanali. Durante l'evento di lancio a Lucca sarà proposto in anteprima italiana il film “Sharknado 5: Global Swarming”.

Per il terzo anno consecutivo, l’Area Movie ospiterà il Convegno del Cinema di Menare curato dalla redazione di I 400 Calci, tra le riviste online a tema cinematografico più amate d’Italia. Per l’occasione sarà presentato “I 400 calci: Manuale di cinema da combattimento” (Magic Press), una selezione dei migliori articoli dalla nascita del sito a oggi, più una serie di recensioni inedite dedicate a classici horror e action. Il libro è arricchito dalla copertina disegnata da Marcello Crescenzi, dalle illustrazioni di David Genchi, da una prefazione scritta di Roy Menarini e una disegnata di Leo Ortolani, e sarà disponibile in anteprima allo stand dell’editore.

