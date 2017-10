Lucca Comics & Games 2017: i Videogiochi saranno grandi protagonisti

: Oltre ai fumetti e ai giochi da tavolo, durante iltroveranno spazio anche i Videogiochi e il fenomeno eSport, partecipando da grandi protagonisti al nuovo evento di Lucca programmato tra l'1 e il 5 novembre.

Lucca Comics & Games si avvia ora a diventare capitale anche nel videogioco e negli eSport, settore che vivrà a Lucca quest’anno la sua presenza più ricca, massiccia e spettacolare di sempre. E tutto questo succederà in un contesto unico e irripetibile, con una struttura da antica città romana, con chiese, piazze e palazzi risalenti al Medioevo. Da piazza Santa Maria, la porta nord della città, animata da Activision e Blizzard, fino al baluardo San Regolo, nelle Mura sud, con la piramide e le attività di Ubisoft, passando dalla deliziosa piazza Bernardini dove ci sarà Nintendo, piazzale Verdi con lo sbarco di Wargaming, senza dimenticare la zona dell’Area Cavallerizza-San Donato.

I grandi publisher del videogioco dunque accrescono il fascino di una città e di una manifestazione che, nel 2016, ha portato in cinque giorni oltre 447.000 visitatori, tra cui 271.000 presenze da ticketing. E anche quest’anno l’Auditorium San Romano ospiterà tornei internazionali di eSport, i giochi elettronici competitivi, organizzati da ESL Italia.



Activision avrà quest’anno una presenza di grande impatto al Festival lucchese, con due grandi padiglioni dedicati, situati in piazza Santa Maria, per un totale di oltre 100 postazioni di gioco, e un maxi schermo sul quale saranno trasmessi match e altri contenuti esclusivi. Protagonisti assoluti saranno i due titoli più amati di Activision, Call of Duty: WWII e Destiny 2.

Per il lancio dell’attesissimo Call of Duty: WWII, in uscita proprio durante i giorni di Lucca Comics & Games, sarà allestita l’esatta ricostruzione di un quartier generale militare americano della Seconda Guerra Mondiale, con autentici mezzi militari degli anni ’40. Nell’area dedicata a Destiny 2, lanciato da pochissimo ma già gioco da record, sarà possibile provare varie modalità di gioco e incontrare i volti più noti della community, che si alterneranno in un programma ricco di appuntamenti.



Anche quest’anno Bandai Namco Entertainment tornerà a Lucca Comics & Games per portare un tocco di Giappone a uno dei festival più importanti del mondo. Imponente la presenza dei due brand che allestiranno due tendoni a Japan Town. In uno dei due Bandai metterà a disposizione dei fan un intero padiglione dedicato al mondo di Dragon Ball: nuove linee e anteprime verranno presentate all’interno di questo spazio e gli appassionati potranno anche provare l’attesissimo nuovo videogioco Dragon Ball FighterZ.

Nel secondo padiglione (tendone maggiore), ci sarà anche lo store ufficiale di Bandai Namco Entertainment Europe, insieme con le anteprime di diversi titoli, come Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno, Sword Art Online: Fatal Bullet, Code Vein, oltre all’appena uscito Gundam Versus, mentre il gruppo Bandai porterà le linee di punta Banpresto per le action figures e Sailor Moon per la gadgettistica.

Non finisce qui, negli spazi dell’area Cavallerizza ci sarà un’area dedicata al mondo videoludico di Dragon Ball: tante postazioni per Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch attenderanno tutti gli appassionati delle avventure di Goku. Nel tendone di Everyeye a San Donato, invece, spazio ai bolidi di Project CARS 2 con uno stand dedicato al nuovo lavoro di Slightly Mad Studios. Molte le postazioni di gioco, tra cui anche dei modernissimi cockpit per provare al meglio il titolo e sentire tutta l’adrenalina di una corsa in pista a 300km/h. Ultimo ma non meno importante, presso lo stand dedicato da Turner a Ben 10, sarà possibile provare il nuovo videogioco in arrivo il 9 novembre.



Bigben Interactive è presente con un’area all’interno della Cavallerizza dove i visitatori possono acquistare prodotti gaming per PC, PS4 e Nintendo a condizioni eccezionali e provare in anteprima Outcast: Second Contact. Sulle Mura della città è posizionato un container con postazioni WRC 7, in cui gli aspiranti piloti potranno vivere le entusiasmanti corse rally provando Revolution Pro Controller 2 di Nacon.



Blizzard Entertainment sarà a Lucca per tutti i 5 giorni di manifestazione con un padiglione in piazza Santa Maria. Ci saranno postazioni dedicate ai loro titoli più amati tra cui Overwatch e Heroes of the Storm, ma non solo: per la prima volta in Italia sarà possibile acquistare gadget e merchandising ufficiale al Blizzard Gear Store. Sempre in piazza Santa Maria, i fan di Hearthstone potranno visitare e vivere in prima persona l’atmosfera della Taverna, ricreata all’interno della casermetta sulle Mura. Ad aspettarli, gli ambienti resi celebri dal gioco: il focolare, le panche, le botti, l’inconfondibile motivo musicale oltre ad un’area di gioco dove sfidarsi.



Dopo l’incredibile successo della Esports Cathedral nel 2016, torna anche quest’anno l’esclusivo "evento nell’evento" organizzato da ESL Italia, che porterà a Lucca la prima edizione degli Italian Esports Open – Internazionali d’Italia 2017. Nell’insolita e straordinaria cornice dell’auditorium di San Romano, nel pieno centro della città, i videogiocatori si sfideranno su varie discipline fra cui StarCraft Remastered e Overwatch. Conferma molto importante quella dello sport elettronico competitivo a Lucca Comics & Games, viste le dimensioni del fenomeno che in Italia si stima coinvolga ben otto milioni di persone, fra coloro che fanno dei giochi elettronici competitivi la propria passione e chi, invece, li segue occasionalmente.



Numerose le attività editoriali ed eSport in programma all’interno del padiglione di Everyeye.it, sempre rigorosamente in live streaming sui nostri canali Twitch & YouTube. Molti i titoli giocabili all’interno dell’area, con diverse esclusive previste per il 2018 e la possibilità di conoscere dal vivo la redazione. Samsung sarà il partner tecnico di riferimento con i propri monitor curvi ottimizzati per il pro-gaming e organizzerà ogni giorno tornei di Overwatch, PlayerUnknown’s Battleground e League of Legends.

Presenti all’interno del padiglione anche Nintendo, che organizzerà tornei esclusivi dedicati ai best seller di Nintendo Switch Splatoon 2, Mario Kart 8 e Arms. Ci sarà anche Bandai Namco con Project Cars 2, e Koch Media che consentirà di sfidarsi in anteprima a Dissidia Final Fantasy NT e Attack on Titan 2. Proxy42 presenterà Father.io, l'atteso massive multiplayer fps in realtà aumentata. Lato hardware HyperX presenterà la rinnovata gamma di periferiche all'avanguardia che esaltano le esperienze dei videogiocatori, come la tastiera Alloy Elite, mentre il retail partner ufficiale del padiglione sarà AK Informatica, leader nella vendita e produzione di prodotti PC legati al gaming.



Lenovo e Motorola creeranno quest’anno a Lucca Comics & Games, presso l’arena di TechPrincess realizzata in "pixel art" (Padiglione Cavallerizza, Stand 102) un’esperienza multimediale immersiva e ricca. Dalle postazioni gaming, ai tablet rivoluzionari, fino ai nuovi smartphone che si trasformano grazie ai Moto Mods, i visitatori avranno infatti l’occasione di provare una vasta gamma di dispositivi tra i più innovativi e iconici del leader mondiale in PC & tablet, e in fase di grande rilancio anche del suo prestigioso brand di telefonia, Motorola.

Lenovo porta i suoi notebook gaming tra cui ad esempio lo Y910 con schermo da 17,3”, scheda grafica NVIDIA GeForce e prestazioni spinte al massimo, i tablet convertibili 2-in-1 Yoga Book, pluripremiati per il design esclusivo e la possibilità di scrivere e disegnare su carta o su pad con penna e digitalizzare automaticamente, e Yoga 720, il PC convertibile ancora più portatile e compatto. Motorola mette sotto i riflettori gli smartphone di nuova generazione, Moto Z2 Play, G5S, G5S Plus e gli ultimi annunciati Moto Z2 Force e Moto x4, dotati di funzionalità potenti.

Con loro vanno gli ormai famosi Moto Mods – ossia ciò che rende Motorola unica – dispositivi che danno modo di provare esperienze d’uso prima impensabili: speaker in alta definizione, fotocamera Hasselblad, console portatile per videogiochi e molto altro. Denso il palinsesto di iniziative per tutte le età, sfide e tornei, make up artist, body painter, illustratori e fumettisti per ritratti personalizzati. E con l’Associazione Pepita Onlus sono previsti workshop sull’utilizzo consapevole della tecnologia contro il cyberbullismo.



Nintendo sbarca a Lucca Comics & Games, e lo fa in grande stile, con un intero padiglione monografico dedicato nel cuore del centro storico, in piazza Bernardini. Nintendo sarà presente con una ricca line up di giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS, le due console che stanno spopolando sul mercato, entrambe acquistabili a Lucca. Protagonista indiscusso sarà Super Mario Odyssey: dopo alcuni assaggi parziali, il videogame dedicato all'idraulico più amato di sempre sarà finalmente disponibile in versione integrale a Lucca Comics & Games 2017. Ma il mondo Nintendo sarà ancora più ampio, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori informazioni. Denso il palinsesto di iniziative per tutte le età, sfide e tornei, make up artist, body painter, illustratori e fumettisti per ritratti personalizzati.

Tra i protagonisti dell’edizione 2017 ci sarà anche quest’anno Ubisoft che ritorna a Lucca in occasione del lancio del videogioco Assassin’s Creed Origins. Sul Baluardo San Regolo, nelle antiche e suggestive Mura rinascimentali, si erigerà una grandiosa piramide di vetro che farà rivivere l’atmosfera dell’Antico Egitto, ambientazione del nuovo episodio del videogame. L’installazione della piramide Glass.Emotion Hall, in vetro-acciaio (realizzata dall’azienda varesina Torsellini Vetro), richiama lo stile della piramide del Louvre di Parigi e con il suo volume equivale a circa un quarto del celebre museo francese.

Il design e l’avanguardia con cui è stata costruita sono elementi che aggiungono valore alla fama internazionale del colosso dell’intrattenimento digitale Ubisoft. Al suo interno si terranno concerti di un’orchestra che eseguirà le colonne sonore della saga di Assassin’s Creed, nonché performance artistiche dal vivo. Nell’edificio prospiciente alle Mura, all’interno dell’Orto Botanico, una mostra ospiterà opere di game artist italiani, lavori di concept art realizzati dal team di Ubisoft Montreal e le opere dei vincitori del contest artistico ispirato ai temi del videogioco. Inoltre si svolgeranno attività di animazione dell’associazione AC Cosplay Italia e verranno allestiti postazioni di gioco e shop.



Lucca Comics & Games è la prossima tappa del leggendario carro Wargaming MGT-20. L’unità mobile di gioco è stata allestita con la triologia di giochi Wargaming: il titolo di punta “World of Tanks” così come World of Warships e World of Warlplanes. Oltre al nuovo titolo pronto al lancio che sarà la vera novità del carro: Total War Arena. I giocatori potranno divertirsi sulle postazioni PC dei loro titoli Wargaming preferiti così come sulla versione Console di World of Tanks (PS4 e Xbox). Il nuovo community lead Italiano accompagnerà il carro e darà il benvenuto ai visitatori all’ingresso della città. A partire dal 1 novembre fino al termine della manifestazione, 5 novembre, il team di Wargaming organizzerà numerose attività per il pubblico che verrà premiato per il suo contributo e partecipazione.



Sarà La Terra Di Mezzo L’Ombra Della Guerra il titolo di punta presentato da Warner Bros. Interactive Entertainment che, nel cuore del Area Cavallerizza, consentirà di giocare al secondo capitolo di uno dei titoli più apprezzati da pubblico e critica, e di vivere un’esperienza straordinaria. Oltre alla prova del gioco su di una batteria di console, ci si potrà immergere all’interno dell’ambientazione fantasy del titolo grazie alla ricostruzione di un ambiente simile a quello visto nel gioco, tra orchi e scenari a tema.