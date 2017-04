Lucca Comics & Games: videogiochi ed eSports protagonisti della nuova edizione

: L’edizione 2017 di, dall’1 al 5 novembre prossimi, sarà all'insegna degli, gli Eroi. Non solo quelli a fumetti, elettronici, dei giochi di carte o di ruolo ma soprattutto quelli che costruiscono, partecipando, il più grande community event europeo: i suoi spettatori.

Ispirati dai loro miti - fatti di inchiostro e celluloide, che popolano i romanzi e le serie a fumetti sino alle saghe cinematografiche e televisive - gli eroi che saranno celebrati durante il 51° anno dell'evento di Lucca sono proprio gli appassionati, i quali saranno protagonisti assieme ai loro autori preferiti (anch’essi eroi della manifestazione), abitando lo scenario monumentale della città. Negli anni, Lucca ha messo a diposizione il suo spazio e il suo patrimonio artistico per attivare la partecipazione dei fan, degli autori e degli editori dei sette mondi editoriali della nostra galassia. Un universo incantato in cui, per parafrasare David Bowie, ognuno “può essere eroe, anche solo per… 5 giorni!”

L’autore del poster è Michael Whelan. L’artista statunitense, tra i più rappresentativi artisti fantasy viventi, in oltre 40 anni di carriera ha creato le copertine dei principali autori della letteratura del fantastico come Isaac Asimov, Stephen King, Brandon Sanderson, oltre alle copertine per album di gruppi rock come i Queen. Whelan, che sarà presente a Lucca e al quale sarà dedicata una mostra a Palazzo Ducale, ha declinato il claim dell’anno in un’immagine dinamica ed evocativa, perfettamente centrata sull’entusiasmo del viaggio di tre giovanissimi “aspiranti” eroi, nel contesto di un paesaggio lucchese immerso nella natura e nella storia. Michael Whelan (Culver City, California, 29 giugno 1950) ricopre un ruolo centrale nell’arte fantasy degli anni Ottanta e Novanta: i suoi colori straordinari e la sua capacità di composizione hanno influenzato la corrente del cosiddetto “imaginative realism” e i suoi esponenti fino a oggi. È il primo pittore vivente onorato della Science Fiction Hall of Fame di Seattle, insieme a personalità del calibro come Steven Spielberg e Ursula Le Guin, oltre ad aver vinto tutti i principali riconoscimenti dedicati all’arte fantasy (tra cui 15 Hugo Award, 3 World Fantasy Award, 13 Chesley) e aver ottenuto oltre 30 pubblicazioni sull’annuario Spectrum.

Il Ponte della Maddalena, detto anche “ponte del diavolo”, fu voluto probabilmente dalla contessa Matilde di Canossa nell’XI secolo, per scavalcare il fiume lucchese Serchio e raggiungere la via Francigena. Lungo più di 90 metri, restaurato dal condottiero Castruccio Castracani, prende il soprannome da una leggenda: disperando di concludere l’opera nei tempi concordati, il capomastro ottenne dal diavolo una prodigiosa accelerazione dei lavori in cambio della prima anima che sarebbe passata sopra il ponte ultimato; ma sul ponte fu fatto passare per primo un cane, cosicché sembra che ancora oggi il diavolo, memore della beffa di mille anni fa, si aggiri sul ponte in cerca di quel capomastro… Saranno a Lucca la fumettista Raina Telgemeier e lo scrittore Timothy Zahn. Una tra le più note e affermate autrici di graphic novel per ragazzi e uno tra i principali autori dell’universo espanso di Guerre Stellari (di cui si celebra peraltro il quarantennale) sono i primi due ospiti annunciati. Entrambi saranno presenti in manifestazione, protagonisti di incontri col pubblico e di firmacopie; alla Telgemeier sarà inoltre dedicata una mostra personale a Palazzo Ducale.

Raina Telgemeier (San Francisco, 26 maggio 1977) è autrice delle graphic novel autobiografiche “Smile” – per oltre 4 anni consecutivi nella classifica dei best seller del New York Times e vincitore dell’Eisner Award 2011 come Miglior pubblicazione per adolescenti – e “Sorelle” – che le ha meritato l’Eisner Award come Miglior Autrice. Ha inoltre pubblicato la sua terza graphic novel autobiografica, “Drama”. In Italia, per Il Castoro, oltre a “Smile” e “Sorelle”, sono usciti i primi due volumi della serie “Il Club delle Baby Sitter” (riadattamento a fumetti delle opere di Ann A. Martin) e, in occasione di Lucca Comics & Games 2017, uscirà “Fantasmi”, la versione italiana dell’attesissima graphic novel “Ghosts” uscita nel 2016 negli Stati Uniti con grandissimo successo, in una prima tiratura record di 500.000 copie.

Timothy Zahn (Chicago, Illinois, 1 settembre 1951) è tra i principali scrittori americani della saga di “Star Wars”, ed è noto per la “Thrawn Trilogy”, una trilogia di romanzi ambientati cinque anni dopo la fine del “Ritorno dello Jedi” e incentrati sul carismatico Ammiraglio Thrawn. Ma il lavoro di Zahn non è limitato a “Guerre stellari”: ha scritto la serie fantasy “Dragonback” e le serie di fantascienza militare "Cobra" e “Conquerors' Trilogy”. Ha scritto anche racconti brevi; nel 1984 ha vinto il Premio Hugo per il romanzo breve “Punto di caduta” (“Cascade Point”), mentre nel 2009 ha pubblicato “Terminator Salvation - Dalle ceneri” (Multiplayer.it Edizioni), ambientato nell'universo di “Terminator”. Attualmente è al lavoro sulle novellizzazioni dei videogiochi “Warcraft” e “Stracraft”.

A Lucca si terrà la 1ª edizione dei Campionati Internazionali d'Italia degli eSports, i giochi elettronici competitivi. Per la prima volta dopo generazioni abbiamo la possibilità di assistere alla nascita di un nuovo e vero sport, che coinvolge giovanissimi e attrae spettatori di tutte le età e di entrambi i sessi. I Campionati Internazionali d’Italia degli eSports coinvolgeranno i migliori giocatori italiani e internazionali che si sfideranno ai videogiochi più importanti su piattaforma PC e console. Giocatori da tutto il mondo raggiungeranno Lucca che, sull’onda del successo dell'edizione zero nel 2016, farà ancora una volta da impareggiabile palcoscenico a questa straordinaria manifestazione internazionale.

Torna a grande richiesta la eSports Cathedral, l’auditorium di San Romano che, con i suoi affreschi barocchi e la sua acustica, permetterà a tutto il mondo di apprezzare i nostri talenti e ammirare l’unicità e la bellezza del nostro Paese; questa è Lucca Comics & Games, un vero ponte per promuovere l'italianità nel mondo. I Campionati Internazionali d'Italia degli eSports sono organizzati da ProGaming Italia Srl, società leader nell'organizzazione di eventi e competizioni eSports che opera da oltre 10 anni in Italia ed Europa, in collaborazione con Lucca Comics & Games. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita che rappresenta una grandissima opportunità per l’industria videoludica e non solo. Si stima che il fatturato dell’industria degli eSports a livello globale raggiungerà il miliardo e mezzo di dollari nel 2020. In Italia gli eSports coinvolgono circa 8 milioni di persone, fra coloro che fanno dei giochi elettronici competitivi la propria passione e chi, invece, li segue occasionalmente. La prevendita online dei biglietti di Lucca Comics & Games inizierà martedì 4 luglio.