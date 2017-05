Il compositore e musicistaha pubblicato su Twitter un breve video con il sample di una nuova traccia audio che secondo alcune speculazioni potrebbe essere utilizzata nel prossimo trailer di

Questa ipotesi non è stata confermata ma secondo GamingBolt è probabile che Ludvig stia dando gli ultimi ritocchi al brano del trailer E3 di Death Stranding, dando per certa la presenza del gioco di Hideo Kojima alla fiera di Los Angeles.

Ricordiamo come in passato Ludvig Forssell abbia collaborato con il game designer e producer giapponese per la realizzazione della colonna sonora di Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Forssell darà il suo tocco anche alla soundtrack di Death Stranding.