: Il cast disi arricchisce ancora con la presenza di Lyndis (o Lyn come la chiamano i suoi compagni), un personaggio molto amato dai fan che seguono la saga difin dall'episodio uscito su Game Boy Advance

Fire Emblem Warriors uscirà per Switch e 3DS il prossimo 20 ottobre, Nintendo ha inoltre confermato l'arrivo in Europa della Collector's Edition che includerà la colonna sonora completa su tre CD, venticinque cartoline e un poster a doppia facciata, il tutto racchiuso in una confezione cartonata con artwork esclusivo.