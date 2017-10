MachineGames parla della versione PC di Wolfenstein II The New Order

Intervistato recentemente da GameSpot USA, il Direttore Tecnico diha parlato della versione PC di, sostenendo che i giocatori possono aspettarsi un'edizione tecnicamente al top.

Queste le parole di Jens Matthies: "Wolfenstein 2 è sviluppato con l'ID Tech 6, l'edizione PC avrà il framerate sbloccato, posso dirvi che il personal computer è stato utilizzato come piattaforma principale di testing e siamo molto soddisfatti. Siamo tutti grandi sostenitori del PC vi assicuro che i giocatori non resteranno delusi, abbiamo lavorato duramente per raggiungere ottimi risultati."

Nessuna conferma sul supporto per le API Vulkan, perfettamente compatibili con l'ID Tech 6, come dimostrato da DOOM. Wolfenstein 2 The New Order uscirà il 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.