Mad Catz ha dichiarato bancarotta

Come sappiamo ormai da diverse settimane, negli ultimi tempinon stava navigando in buone acque, in parte a causa del fallimento commerciale di. Nonostante i provvedimenti presi, l'azienda non ce l'ha fatta a risollevarsi e nella giornata di ieri ha dichiarato ufficialmente bancarotta.

La compagnia era nota nel mondo videoludico soprattutto per la produzione di periferiche da gaming come controller, mouse, tastiere e volanti. Il destino di Tritton, la società sussidiaria che lavora nel settore degli headset, non è stato reso noto nel corso della conferenza stampa, tuttavia sembra plausibile che anche le altre aziende legate al marchio andranno incontro alla liquidazione.