Madden NFL 17 aveva predetto il vincitore del Super Bowl 51

Poco prima del weekend,ha pubblicato un nuovo video di, simulazione di una partita giocata tra New England Patriots e Atlanta Falcons, le due squadre che si sono affrontate la scorsa notte durante il

Il simulatore di EA Sports ha predetto la vittoria della squadra di Tom Brady, come poi realmente avvenuto durante la finalissima del campionato della National Football League. Sbagliata però la previsione sul punteggio, si prevedeva una vittoria per 27 a 24 ma il tabellino finale ha segnato 34 a 28 per i New England Patriots.