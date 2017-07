hanno annunciato un bundlededicato a. Il pacchetto includerà una console di colore bianco con hard disk da 500 GB, una copia del gioco e un controller, il tutto al prezzo di 279,99 dollari.

Il bundle include anche alcuni bonus come un mese di accesso gratuito a Xbox Game Pass, 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e un codice sconto del 20% per gli acquisti effettuati sull'NFL Shop.

Madden NFL 18 sarà disponibile dal 25 agosto, al momento non è chiaro se il gioco verrà venduto in bundle anche con Xbox One X a novembre, restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.