Mads Mikkelsen: il mio personaggio in Death Stranding non è un villain

In occasione del Saudi Comic Con 2017 che si sta attualmente tenendo a Jedda, Arabia Saudita,è tornato a parlare brevemente del personaggio da lui interpretato all'interno di, il nuovo titolo di Hideo Kojima in arrivo su PlayStation 4.

Curiosamente, Mikkelsen dichiara di non ritenere necessariamente il suo personaggio un 'villain', ovvero un vero e proprio antagonista della storia. "Non sono un villain; sono un personaggio, che voi potrete decidere cosa rappresenterà", le sue parole. "Ma non sono un villain in quel senso". Potete ascoltare le parole del celebre attore tramite il video che vi riportiamo in calce all'articolo.

Sicuramente delle dichiarazioni interessanti, che pongono maggiormente in bilico il ruolo di quello che, fino ad oggi, credevamo essere indiscutibilmente il principale antagonista di Death Stranding.