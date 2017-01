Mads Mikkelsen visita gli studi di Kojima Production

Hideo Kojima, come sempre molto attivo sui social, ha pubblicato una serie di foto assieme a Mads Mikkelsen. L'attore, che ricoprirà un ruolo importante in, è infatti andato a visitare gli studi di

Come documentato negli scatti pubblicati online, che trovate alla fine di questa notizia, dopo un tour degli uffici della software house i due hanno pranzato insieme indossando gli abiti tradizionali giapponesi e hanno brindato con un bicchiere di sake. Per l'occasione, Yoji Shinkawa, arti director delle serie di Metal Gear e Zone of the Enders, ha disegnato uno schizzo dell'attore. Si tratta solito di una visita di piacere oppure è possibile che Mikkelsen sia in Giappone per prendere parte ad alcune sezioni di motion capture?