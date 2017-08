Mafia 3, Bulletstorm e Final Fantasy Type-0 HD tra i nuovi Deals with Gold

Major Nelson ha annunciato idella settimana, con tante nuove offerte per gli abbonati premium Xbox LIVE, i quali potranno accedere a numerosi sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360.

Sconti Xbox One

Tra i giochi Xbox One in promozione troviamo Mafia III (con Season Pass), RIDE 2, Final Fantasy Type-0 HD, Evolve, Bulletstorm Full Clip Edition, Assassin’s Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Syndicate.

Goat Simulator: PAYDAY Add-On 60% DWG

Goat Simulator: Waste Of Space Add-On 35% DWG

Mafia III Deluxe Edition Xbox One Game 35% DWG

Mafia III Season Pass Add-On 35% DWG

Mafia III Xbox One Game 35% DWG

Ride 2 Xbox One Game 60% DWG

Battle Islands: Commanders – Exclusive Battle Over Berlin Bundle Add-On 35% DWG

Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle Xbox One Game 50% DWG

Bulletstorm: Full Clip Edition Xbox One Game 50% DWG

Doodle God: Ultimate Edition Xbox One Game 50% DWG

Evolve Digital Deluxe Xbox One Game 75% DWG

Evolve Ultimate Edition Xbox One Game 75% DWG

Evolve Xbox One Game 75% DWG

Final Fantasy Type-0 HD Xbox One Game 50% DWG

Forza Horizon 2 VIP Add-On 80% DWG

Forza Motorsport 6 Fast & Furious Car Pack Add-On 50% DWG

Forza Motorsport 6 VIP Add-On 75% DWG

Goat MMO Simulator Add-On 67% DWG

Goat Simulator: GoatZ Add-On 67% DWG

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Complete Edition Xbox One Game 45% DWG

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 2 Gold Edition Xbox One Game 45% DWG

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Xbox One Game 50% DWG

Tour de France 2017 Xbox One Game 40% DWG

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy 60% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Chronicles: China Xbox One Game 50% Spotlight (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Chronicles: India Xbox One Game 50% Spotlight (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One Game 60% Spotlight (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed IV Black Flag Illustrious Pirates Pack 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed IV Black Flag – Freedom Cry Add-On 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed IV Black Flag – Season Pass Add-On 67% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate Xbox One Game 60% Spotlight (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition Xbox One Game 60% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate – Jack the Ripper Add-On 60% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass Add-On 67% Spotlight (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack Add-On 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate – Streets of London Pack Add-On 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack Add-On 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One Game 50% (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Unity Xbox One Game 60% Spotlight (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Unity – Secrets of the Revolution Add-On 60% (anche per gli abbonati Silver)

Xbox 360

Offerte interessanti anche su Xbox 360, tra cui Divinity II Th Dragon Knight Saga, Final Fantasy XIII-2, Assassin's Creed III, Bound by Flame e Trials Fusion, solamente per citarne alcuni.

0 Day Attack on Earth Arcade 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Bound by Flame Games On Demand 75% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Contrast Arcade 75% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Crystal Defenders Arcade 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Divinity II – The Dragon Knight Saga 75% (anche per gli abbonati Silver)

Faery: Legends of Avalon Arcade 75% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Final Fantasy XIII-2 Games On Demand 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Gyromancer Arcade 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed Games On Demand 75% Spotlight

Assassin’s Creed Brotherhood Games On Demand 75% Spotlight

Assassin’s Creed III Games On Demand 75% Spotlight

Assassin’s Creed III Season Pass Add-On 67% Spotlight

Assassin’s Creed III The Betrayal Add-On 67% Spotlight

Assassin’s Creed Rogue Games On Demand 67% Spotlight

Trials Fusion – DLC Empire of the Sky Add-On 67% Spotlight

Trials Fusion – DLC Riders of the Rustland Add-On 67% Spotlight

Trials Fusion – Season Pass Add-On 70% Spotlight

Trials Fusion: After The Incident Add-On 67% Spotlight

Trials Fusion: Fault One Zero Add-On 67% Spotlight

Trials Fusion: Fire in the deep Add-On 67% Spotlight

Trials Fusion: Welcome to the Abyss Add-On 67% Spotlight

Mafia II Games On Demand 75% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Moon Diver Arcade 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Space Invaders Extreme Arcade 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Space Invaders Infinity Gene Arcade 50% DWG (anche per gli abbonati Silver)

Yosumin! LIVE Arcade 50% DWG(anche per gli abbonati Silver)

Assassin’s Creed III The Infamy Add-On 67% Spotlight

Assassin’s Creed III The Redemption Add-On 67% Spotlight

Assassin’s Creed III – The Hidden Secrets Pack Add-On 67% Spotlight

Assassin’s Creed III: The Battle Hardened Pack Add-On 67% Spotlight

Assassin’s Creed Liberation HD Arcade 67% Spotlight

Assassin’s Creed Revelations Games On Demand 75% Spotlight

Tutte le offerte segnalate sono valide fino al 4 settembre, tranne dove indicato diversamente.