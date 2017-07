Mafia 3: il DLC "Segno dei Tempi" è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One

hanno ufficialmente annunciato che il terzo DLC di, "", è ora disponibile per l'acquisto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un aggiornamento pubblicato nella giornata di ieri aveva preparato il terreno a questa nuova espansione del titolo free roaming.

Segno dei Tempi introduce una nuova misteriosa minaccia: Lincoln Clay dovrà fronteggiare un violento gruppo di adepti a una setta chiamata Gli Insanguinati. I giocatori metteranno in atto nuove tattiche investigative di gioco, nuove armi e abilità di combattimento, incluso il lancio di coltelli e la sparatoria al rallentatore, per salvare New Bordeaux dall’insidioso pericolo.

Oltre allo smantellamento della setta Gli Insanguinati, l’avvincente nuova trama di Mafia III: Segno dei Tempi permetterà ai giocatori di riportare il bar di Sammy all’antica gloria e anche oltre, simbolicamente completando la fase di redenzione di Lincoln.