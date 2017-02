Mafia 3: rivelate finestra di lancio e incipit dei tre DLC single player

ha recentemente pubblicato sul sito ufficiale diun comunicato che ci rivela il periodo di lancio delle tre espansioni single-player in sviluppo e alcuni dettagli sugli argomenti che saranno trattati.

Il primo, chiamato Corri, dolcezza!, dovrebbe uscire nel mese di marzo; questo DLC sarà caratterizzato dalla presenza di molti inseguimenti e acrobazie in auto, includerà nuove aree e ci racconterà dell'alleanza di Lincoln con Roxy Laveau, nata allo scopo di eliminare uno sceriffo corrotto. Nel secondo, intitolato Faccende in sospeso e previsto per maggio 2017, il ritorno di un rivale a New Bordeaux costringerà Lincoln a unire le forze con l'agente della CIA John Donovan. Infine, in Segno dei tempi, in uscita a luglio, saremo sulle tracce di una setta responsabile di una serie di omicidi rituali. Le tre espansioni sono comprese nel Season Pass del gioco, il prezzo dei singoli DLC non è stato ancora annunciato. Ricordiamo che Mafia 3 è disponibile su PS4, Xbox One e PC.