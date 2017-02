Mafia 3: nuovi dettagli per il DLC

Dopo aver annunciato la finestra di lancio delle tre espansioni in programma per Mafia III, oggi lo sviluppatore Hangar 13 ha comunicato che la prima nuova storia, “Corri, Dolcezza!”, potrà essere scaricata il prossimo 28 marzo. In un nuovo episodio della serie Inside Look, il team offre nuove informazioni sul contenuto.

Il DLC sarà ambientato a Sinclair Parish, una nuova location vicina a New Bordeaux. Stando a quanto dichiarato da Hangar 13, la nova zona avrà un aspetto unico, notevolmente diverso da quanto proposto dal sud est statunitense visto nella storia principale. Lincoln sarà inoltre affiancato da un nuovo personaggio: Roxie, che avrà un ruolo in tutti i futuri DLC.

Di seguito vi riportiamo l’elenco delle nuove caratteristiche di gioco:

● Sarà ora possibile rallentare il tempo durante la guida;

● Quando si è al volante, potranno essere lanciati degli esplosivi, sia davanti che dietro;

● Nuovo tipo di esplosivo: mine di prossimità;

● Due nuovi veicoli;

● Due nuovi outfit;

● Il nuovo personaggio MJ offrirà una nuova attività: la fitoterapia, con la quale i giocatori potranno costruire il loro impero criminale.

Al momento non sono stati ancora resi noti i prezzi dei nuovi contenuti. Mafia III è disponibile per PC Windows, Xbox One e PlayStation 4.