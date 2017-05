Mafia 3: presentato il nuovo DLC Faccende in Sospeso, in arrivo il 30 maggio

ha oggi annunciato ufficialmente l'arrivo del nuovo DLC di, questo il nome dell'espansione, arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 30 maggio.

"Legato da una fratellanza forgiata in Vietnam, John Donovan non ha mai esitato nel rispondere alla chiamata di Lincoln Clay per la sua vendetta. Lincoln restituirà il favore quando Connor Aldridge, un traditore che ha lasciato Donovan quasi morto, riemergerà per sovvertire con la violenza le sorti di New Bordeaux. Per fermarlo, Lincoln e Donovan dovranno combattere fianco a fianco contro i mercenari assoldati da Aldridge".

In cima alla notizia trovate il nuovo episodio della serie Inside Look, con cui gli sviluppatori di Hangar 13 ci parlano più nello specifico della linea narrativa di Faccende in Sospeso, nel mentre ci mostrano anche i nuovi scenari di gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Faccende in Sospeso, nuovo DLC di Mafia 3, sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 30 maggio.