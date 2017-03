ha pubblicato una nuova patch per, del peso di circa 5.2 GB: questo update introduce il supporto per il primo DLC del gioco () disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

L'update 1.07 non include nuovi contenuti di alcun tipo ma prepara il gioco ad ospitare il primo pacchetto aggiuntivo, l'installazione è dunque obbligatoria per chiunque voglia acquistare il nuovo DLC a pagamento.

Corri, Dolcezza! presenta una nuova località (Sinclair Parish) ispirata alle cittadine rurali degli Stati Uniti e aggiunge anche un nuovo personaggio (MJ). Ricordiamo inoltre che 2K Games ha reso disponibile oggi anche la demo giocabile di Mafia III.