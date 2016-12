Mafia 3 si aggiorna con le gare e nuovi vestiti per Lincoln

ha reso disponibile un nuovo aggiornamento diche include una serie di interessanti novità, tra cui la possibilità di personalizzare le auto, l'introduzione delle gare e nuovi vestiti per Lincoln

Tra le novità segnaliamo le opzioni per la personalizzazione dei veicoli, con oltre 50 diversi layout a disposizione, inoltre vengono introdotte le corse, con dodici diverse gare da affrontare per le strade di New Bordeaux. Aggiunti anche nuovi abiti per il protagonista, tra cui i completi Bad, Bad Mr. Burke e On the Prowl. Tutti coloro che collegheranno il proprio account My2K inoltre riceveranno l'outfit "Classico" e la pistola d'oro Il Duca. Ricordiamo che Mafia III è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, nuovi aggiornamenti arriveranno nel corso del 2017, maggiori dettagli in merito verranno diffusi nelle prossime settimane.