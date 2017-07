Mafia 3 si prepara all'arrivo del DLC "Segno dei Tempi" con un nuovo update

ha quest'oggi pubblicato un nuovo aggiornamento per, titolo che si appresta all'arrivo del nuovo DLC "", previsto all'uscito su tutte le piattaforme nella giornata di domani.

L'update pesa 11.3GB su PC e 9.2GB su PlayStation 4 (nessuna informazione per quanto riguarda Xbox One), ma al momento in cui scriviamo non siamo in possesso del changelog completo. Risulta molto probabile, comunque, che si tratti di un aggiornamento strettamente legato all'arrivo del nuovo DLC e alla correzione di problemi minori.

Mafia 3 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. L'espansione "Segno dei Tempi" arriverà nella giornata di domani, e vedrà Lincoln Clay alla ricerca di indizi su una misteriosa setta responsabile di una serie di omicidi rituali.