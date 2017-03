è il primo DLC premium di, oggi disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Per l'occasione,ha pubblicato il trailer di lancio di questo contenuto aggiuntivo.

Faster, Baby! include la nuova location Sinclair Parish (città ispirata alle zone rurali americane) e il personaggio di MJ, oltre a nuove missioni e meccaniche di gameplay inedite per le fasi di guida e i combattimenti.

Corri, Dolcezza! è in vendita al prezzo di 14.99 euro, il download è gratis per i possessori del Season Pass. Ricordiamo inoltre che da oggi è disponibile anche la demo di Mafia III che permette di provare il prologo del gioco.