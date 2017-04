Mafia 3: Video Recensione del primo DLC Corri, Dolcezza!

Cinque mesi dopo l’uscita di, torniamo a vestire i panni di Lincoln Clay grazie al rilascio del primo DLC ufficiale, intitolato Corri, Dolcezza!

Il pacchetto si è rivelato però un contenuto troppo breve ed evanescente. Considerate le novità in termini di gameplay, l'intensità di alcuni inseguimenti, la caratterizzazione dei personaggi ed il fascino della nuova ambientazione, non possiamo che reputare Corri, Dolcezza! come una grande occasione sprecata, in attesa di poter toccare con mano i contenuti dei prossimi DLC.