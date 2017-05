Mafia III: nuove immagini per il DLC "Faccende in Sospeso"

Dopo l'annuncio avvenuto all'inizio del mese, Hangar 13 ha pubblicato una serie di nuove immagini per il secondo DLC di Mafia III, intitolato Faccende in Sospeso. Il contenuto aggiuntivo sarà pubblicato su PC e console il 30 maggio.

Le immagini svelano il Party Animal Outfit, nuovo abito per il protagonista del gioco, Lincoln Clay, composto da pantaloni lunghi e camicia tropicale. Gli screenshot propongono uno scorcio delle location incluse nel DLC Faccende in Sospeso, e potete consultarli nella galleria presente in calce alla notizia.

Mafia III è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre il secondo pacchetto di contenuti aggiuntivi verrà pubblicato il prossimo 30 maggio. Seguendo questo collegamento potete consultare la nostra recensione del primo DLC: Corri, Dolcezza!.