Mafia III: trailer di lancio per il DLC "Faccende in Sospeso"

2K Games e Hangar 13, publisher e sviluppatore di Mafia III, hanno pubblicato il trailer per il nuovo DLC Faccende in Sospeso, disponibile da oggi. Il contenuto aggiuntivo potrà essere acquistato singolarmente o come parte del Season Pass.

John Donovan ha aiutato Lincoln Clay a vendicarsi in virtù della loro amicizia nata in Vietnam, e il protagonista ha ora l'occasione di sdebitarsi. Connor Aldridge, un traditore che ha quasi ucciso Donovan, mette a soqquadro New Bordeaux alla ricerca di un carico scomparso. Per riuscire a fermarlo, Lincoln e Donovan dovranno lavorare fianco a fianco mettendo al tappeto il suo esercito di mercenari.

Il DLC Faccende in Sospeso per Mafia III è disponibile da oggi, 30 maggio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.