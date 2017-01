Magic The Gathering: arriva la nuova espansione Rivolta dell'Etere

Arriva in tutto il mondo, l’ultima espansione di. Nuove carte, nuove abilità e nuove meccaniche pronte a essere sfruttate nei mazzi dei milioni di appassionati giocatori.

“Dove un tempo dominava lo spirito di innovazione, ora regnano il malcontento e la rivolta”. Dopo la tradizionale anteprima nei tornei di prerelease del 14 e 15 gennaio, è finalmente disponibile per tutti Rivolta dell’Etere, la nuovissima espansione di Magic The Gathering, la seconda del blocco di Kaladesh. Moltissime le carte che hanno già conquistato i giocatori di tutto il pianeta, insieme alle due nuove interessanti abilità: Rivolta, che offre dei vantaggi a chi nel turno ha perso uno dei propri permanenti, e Improvvisare, che permette di ridurre il costo di lancio di una magia sfruttando i propri artefatti. Tutto ciò senza dimenticare ovviamente le Invenzioni di Kaladesh, la Serie Capolavori del blocco che comprende ristampe di alcune delle carte migliori della storia di Magic: The Gathering.

“Per decenni su Kaladesh si è assistito a una sorta di rinascimento degli inventori e il Consolato al potere ha promosso l’innovazione e l’ottimismo. Tuttavia ora ha dato il via alla repressione e ha iniziato a confiscare invenzioni e detenere molti inventori di talento. La Fiera degli Inventori di Kaladesh, una celebrazione dell’innovazione e dell’ingegno, non era che una messinscena. Il Consolato sostiene di aver agito per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, ma è sempre più evidente che dietro questa ostilità si nasconde il Planeswalker Tezzeret. Si sta creando una forte divisione tra il Consolato e gli inventori. Parallelamente la Planeswalker Chandra, ricongiuntasi con sua madre, si unisce alla causa dei Rinnegati e guida la lotta contro il Consolato. Dopo il suo tempestivo arrivo a Kaladesh, il Planeswalker Leonid Ajani ha deciso di lavorare con i Guardiani, offrendo la sua forza per contrastare i piani di Tezzeret e giurando di proteggere il Multiverso”.

Magic: The Gathering è il miglior gioco di strategia del mondo, capace di coinvolgere più di 20 milioni di appassionati. In questo innovativo gioco di carte, i giocatori usano le carte trovate nelle bustine o scambiate con gli amici per creare i propri mazzi e sviluppare le loro strategie. Magic è però molto più di un gioco di carte: offre un’esperienza solida grazie alla sua community mondiale di appassionati e tramite eventi di gioco faccia a faccia e momenti di aggregazione in più di 7000 negozi in tutto il mondo.

L’espansione Rivolta dell’Etere è già ovviamente disponibile anche su Magic Duels, la versione digitale di Magic The Gathering disponibile per PC, iPad, iPhone e Xbox One. Insieme alle nuove carte con questo aggiornamento saranno aggiunte anche nuove Missioni Abilità e per la Modalità Storia e nuovi elementi personalizzabili. Ore di divertimento attendono i videogiocatori! La Rivolta dell’Etere è ufficialmente iniziata. Che la fedeltà sia al Consolato o ai Rinnegati, è giunto il momento di entrare nel campo di battaglia e combattere!