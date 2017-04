Durante l'ultima puntata del web show This Week on Xbox,ha parlato di, facendo intuire che il gioco sarà ottimizzato per, sebbenenon abbia ancora confermato questa eventualità.

"Con Star Wars Battlefront II in arrivo a novembre e Xbox Scorpio disponibile per le vacanze natalizie, non vedo l'ora di lanciarmi nella galassia di Star Wars come mai prima d'ora!", queste le parole di Major Nelson, che potrebbero di fatto confermare il supporto per Xbox Scorpio.

Star Wars Battlefront 2 è atteso per il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, maggiori dettagli sul gioco saranno svelati al prossimo E3 di Los Angeles.