Malicious Fallen arriverà anche in occidente. Ecco il trailer di lancio

Con un nuovo trailer pubblicato su YouTube, Avlon e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato che Malicious Fallen, versione remaster di Malicious, giungerà anche in occidente. Questa versione definitiva per PlayStation 4 includerà diversi nuovi contenuti come livelli, boss e abilità.

In esclusiva per la console di Sony, questo remake comprenderà il gioco Malicious Rebirth assieme ai capitoli “Slayer e “Rebirth”, proponendone inoltre uno inedito che concluderà la storia. Al momento non è stata ancora ufficializzata una data d’uscita, che non mancheremo di fornirvi non appena riceveremo ulteriori informazioni.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Malicious Fallen sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4.