Malicious Fallen: l'esclusiva PS4 esce il 21 febbraio in Europa

ha oggi annunciato cheuscirà in Europa e Nord America il 21 febbraio 2017. Il titolo era originariamente uscito per PlayStation 3 e PlayStation Vita, ed è pronto ora per approdare sull'ammiraglia di Sony.

Come affermato dagli sviluppatori, l'hardware di PlayStation 4 ha permesso di includere tutte le idee non apparse nelle versioni precedenti a causa dei limiti tecnici. E' stato quindi possibile ottenere una qualità grafica superiore e una maggior responsività dei comandi grazie al fatto che il gioco girerà a 1080p di risoluzione e a 60fps. E' stato inoltre confermato il supporto a PlayStation 4 Pro.

Questa nuova versione includerà nuovi contenuti, fra cui aree e personaggi inediti. Potete visionare alcune nuove immagini in calce alla notizia. A questo indirizzo potete visionare il primo trailer del gioco.