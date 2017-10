Dopo Crazy Justice , ancheper Nintendo Switch supporterà il Cross-Play con le versioni PC e Xbox One, ma non con l'edizione per PlayStation 4, permettendo agli amici di sfidarsi indipendemente dalla piattaforma.

VooFoo Studios ha inoltre annunciato che il gioco girerà a 60 fps su Switch sia in modalità Dock che in modalità TV, il framerate verrà però dimezzato giocando in multiplayer split-screen a tre e quattro giocatori, mentre lo split-screen a due giocatori avrà un framerate variabile tra 30 e 60 fps.

Mantis Burn Racing arriverà entro la fine dell'anno su Switch ed già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.