Maradona vs Konami: il calciatore ottiene il pagamento dei diritti d'immagine

Qualche mese fa,ha accusatodi aver utilizzato la sua immagine insenza pagare i relativi diritti di sfruttamento dell'immagine. Il publisher si è difeso affermando di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, oggi però arriva la svolta, grazie al lavoro dell'avvocato del calciatore argentino.

La disputa si conclude a favore di Maradona, il quale ha ottenuto il pagamento di una somma non meglio specificata per i diritti d'immagine, oltre a un contratto come PES Ambassador fino al 2020. Diego Armando sarà quindi il prossimo ambasciatore di Pro Evolution Soccer e sarà coinvolto nella campagna promozionale dei prossimi tre giochi calcistici di Konami.

El Oibe de Oro si è detto soddisfatto dell'accordo ed ha assicurato che utilizzerà parte del denaro ricevuto da Konami per migliorare lo stato di alcuni campi da calcio in zone disagiate dell'Argentina.