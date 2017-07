Marc Laidlaw (ex Valve) non sa se Half-Life 3 verrà mai pubblicato

Il sito inglese Arcade Attack ha recente intervistato, autore della sceneggiatura e della trama di. Laidlaw ha ammesso di non sapere severrà mai pubblicato e al tempo stesso ha rivelato alcuni dettagli sulla storia di

Dopo aver ribadito che non tornerà mai a lavorare per Valve, Marc Laidlaw si esprime riguardo Half-Life 2 Episodio 3: "Avevo tante idee per Episode 3 e tutte avrebbero portato la serie in una direzione che mi avrebbe permesso di allontanarmi dal franchise per dare spazio alle idee di altri autori. Ho più volte sperato in un cambio di setting tra Half-Life 2 e 3 ma non so se qualcuno in Valve condividesse realmente questi obiettivi... all'epoca mi sembrava importante lasciare la massima libertà possibile a chiunque avesse messo le mani sulla serie dopo di me. Tuttavia non ho mai scritto una storia relativa ad Half-Life 3, a meno che non consideriate la stessa cosa Half-Life 3 e Half-Life 2 Episodio 3. Un vecchio rumor affermava che Half-Life 3 o Episodio 3 avrebbero messo fino alla storia di Gordon Freeman ma ne dubito fortemente, la mia idea era che Episodio 3 ponesse fine ad Half-Life 2 e non all'intero franchise."

Al momento tutto tace per quanto riguarda Half-Life 3, progetto più volte rumoreggiato ma mai confermato o annunciato in alcun modo da Valve.