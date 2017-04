Mario Kart 8 a confronto su Switch e Wii U

Nintendo Life ha pubblicato un videoconfronto per le versionidi, permettendoci di apprezzare l'upgrade grafico ottenuto con la riedizione del gioco pubblicata sulla nuova console Nintendo. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Mario Kart 8 Deluxe includerà tutti i contenuti inclusi nella versione originale uscita su Wii U nel 2014 (inclusi i DLC), proponendo in aggiunta nuovi personaggi e modalità (non sono previsti, invece, nuovi circuiti). Questa riedizione può vantare un upgrade grafico alla risoluzione 1080p (mentre l'edizione per Wii U era ancorata a 720p), mantenendo un solido frame rate di 60 FPS. Il gioco sarà disponibile dal 28 Aprile su Nintendo Switch in formato digitale e retail: sulle pagine di Everyeye trovate anche il primo spot TV e circa 30 minuti di gameplay.