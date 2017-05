Mario Kart 8 continua a dominare la classifica italiana giochi per console

Per la seconda settimana consecutiva,è stato il videogioco più venduto in Italia su console: il racing game Nintendo occupa la prima posizione della top ten nella settimana che va dall'1 al 7 maggio, seguito da

Classifica Italiana Giochi Console (1/7 Maggio 2017)

In top ten console trovano spazio anche Rainbow Six Siege, Minecraft, Prey, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn e Call of Duty Infinite Warfare.

MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4 FIFA 17 PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 MINECRAFT PS4 PREY PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD NINTENDO SWITCH HORIZON ZERO DAWN PS4 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE PS4

Classifica Italiana Giochi PC (1/7 Maggio 2017)

OVERWATCH CALL OF DUTY BLACK OPS II THE SIMS 4 PREY CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE GTA V GRAND THEFT AUTO FOOTBALL MANAGER 2017 FARMING SIMULATOR 17

Su PC, il gradino più alto del podio è occupato da Overwatch, con Call of Duty Black Ops II e The Sims 4 a seguire.