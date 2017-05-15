Mario Kart 8 continua a dominare la classifica italiana giochi per console

Classifica Italiana Giochi Console (1/7 Maggio 2017)
In top ten console trovano spazio anche Rainbow Six Siege, Minecraft, Prey, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn e Call of Duty Infinite Warfare.
- MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH
- CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4
- FIFA 17 PS4
- TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
- MINECRAFT PS4
- PREY PS4
- GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
- THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD NINTENDO SWITCH
- HORIZON ZERO DAWN PS4
- CALL OF DUTY INFINITE WARFARE PS4
Classifica Italiana Giochi PC (1/7 Maggio 2017)
- OVERWATCH
- CALL OF DUTY BLACK OPS II
- THE SIMS 4
- PREY
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
- CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE
- GTA V GRAND THEFT AUTO
- FOOTBALL MANAGER 2017
- FARMING SIMULATOR 17
Su PC, il gradino più alto del podio è occupato da Overwatch, con Call of Duty Black Ops II e The Sims 4 a seguire.
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