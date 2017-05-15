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Mario Kart 8 continua a dominare la classifica italiana giochi per console

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INFORMAZIONI GIOCO
Per la seconda settimana consecutiva, Mario Kart 8 Deluxe è stato il videogioco più venduto in Italia su console: il racing game Nintendo occupa la prima posizione della top ten nella settimana che va dall'1 al 7 maggio, seguito da Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition e FIFA 17.

Classifica Italiana Giochi Console (1/7 Maggio 2017)
In top ten console trovano spazio anche Rainbow Six Siege, Minecraft, Prey, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn e Call of Duty Infinite Warfare.

  1. MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH
  2. CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4
  3. FIFA 17 PS4
  4. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
  5. MINECRAFT PS4
  6. PREY PS4
  7. GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
  8. THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD NINTENDO SWITCH
  9. HORIZON ZERO DAWN PS4
  10. CALL OF DUTY INFINITE WARFARE PS4

Classifica Italiana Giochi PC (1/7 Maggio 2017)

  1. OVERWATCH
  2. CALL OF DUTY BLACK OPS II
  3. THE SIMS 4
  4. PREY
  5. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
  6. CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
  7. CALL OF DUTY MODERN WARFARE
  8. GTA V GRAND THEFT AUTO
  9. FOOTBALL MANAGER 2017
  10. FARMING SIMULATOR 17

Su PC, il gradino più alto del podio è occupato da Overwatch, con Call of Duty Black Ops II e The Sims 4 a seguire.

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Mario Kart 8 Deluxe
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Mario Kart 8 Deluxe

    Disponibile per
  • Switch
    Date di Pubblicazione
  • Switch : 28/04/2017
  • Genere: Racing Game Arcade
  • Sviluppatore: Nintendo
  • Publisher: Nintendo
  • Pegi: 7+
  • Lingua: Inglese con Sottotitoli in Italiano
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