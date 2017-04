Il canalee YouTube "GamerGlobal" ha pubblicato un video gameplay diper Switch della durata di 26 minuti, che permette di dare uno sguardo approfondito alle principali modalità multiplayer del gioco.

Mario Kart 8 Deluxe includerà tutti i contenuti aggiuntivi già usciti su Wii U oltre a nuovi personaggi e modalità di gioco mentre non sono previsti circuiti aggiuntivi. Il lancio del gioco è previsto per il prossimo 28 aprile su Switch, in formato retail e digitale scaricabile dal Nintendo eShop.

Per scoprire tutte le novità di questa riedizione vi rimandiamo alla nostra prova di Mario Kart 8 per Nintendo Switch.