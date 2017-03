Mario Kart 8 Deluxe: 5 nuovi video per la Modalità Battaglia

ha aperto il sito ufficiale giapponese di, pubblicando con l'occasione cinque nuovi gameplay trailer per la Modalità Battaglia: possiamo dare un'occhiata alle diverse varianti di gioco come lae la

Dopo i due video gameplay offscreen emersi alcuni giorni fa, i cinque trailer riportati in basso ci permettono di vedere in azione le diverse varianti della Modalità Battaglia con una buona qualità video. Le cinque varianti di gioco presentate sono la Balloon Fight, la Piranha Plants vs. Spies, Bob-omb Blast, Coin Runners e Shine Thief. Se invece volete conoscere tutte le novità introdotte da questa riedizione di Mario Kart 8 per Switch, vi riproponiamo il trailer ufficiale pubblicato da Nintendo.