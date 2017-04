Mario Kart 8 Deluxe: analisi di Digital Foundry e confronto con la versione WiiU

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica di, riedizione del titolo omonimo in arrivo su Nintendo Switch il 28 aprile. I tecnici di DF promuovono pienamente il gioco, specificando comesia di fatto il capitolo più ricco e completo della serie.

Dal punto di vista tecnico, il gioco utilizza gli stessi assets della versione Wii U, con l'aggiunta di un filtro anisotropico migliorato. In modalità TV, Mario Kart 8 Deluxe gira a 1080p e 60 fps mentre la versione Wii U girava mediamente a 59 fps a causa di un bug, rimosso in questa riedizione.

Digital Foundry parla di un framerate solito in ogni situazione, anche in multiplayer split-screen a due giocatori, evidenziando l'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori per quanto riguarda l'ottimizzazione generale. In modalità portatile, MK8 Deluxe gira a 720p, inoltre si segnalano tempi di caricamenti ridotti rispetto all'edizione per Wii U.

In apertura trovate il confronto tra Mario Kart 8 per Switch/Wii U e Mario Kart 7 per Nintendo 3DS, ricordiamo che il gioco sarà disponibile nei negozi dal 28 aprile, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Mario Kart 8 Deluxe, in attesa delal recensione completa.