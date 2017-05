Mario Kart 8 Deluxe continua a dominare la classifica italiana giochi console

per Nintendo Switch è stato il gioco per console più venduto in Italia nella settimana che va dall'8 al 14 maggio 2017. Di seguito, le classifiche complete (PC e console) diffuse oggi da

Classifica Italiana Console (08/14 Maggio 2017)

Al secondo posto della top ten troviamo FIFA 17 mentre il pdoio si conclude con Grand Theft Auto V. Per il resto non ci sono nuove entrate in classifica rispetto alla settimana precedente.

1 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH 2 FIFA 17 PS4 3 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 4 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4 5 MINECRAFT PS4 6 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE PS4 7 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 8 LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD NINTENDO SWITCH 9 HORIZON ZERO DAWN PS4 10 PREY PS4

Classifica Italiana PC (8/14 Maggio 2017)

1 OVERWATCH 2 THE SIMS 4 3 CALL OF DUTY BLACK OPS II 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 5 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 5 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 7 GTA V GRAND THEFT AUTO 8 FARMING SIMULATOR 17 9 FOOTBALL MANAGER 2017 10 PREY

Su PC, Overwatch si dimostra invece il leader assoluto, con The Sims 4 e Call of Duty Black Ops II a seguire.