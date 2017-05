Mario Kart 8 Deluxe: ecco come la guida assistita è utile ai più piccoli

La funzione "Guida Assistita" di, pensata per rendere il gioco accessibile per tutti permettendo di godersi le corse senza finire fuori pista, è stata spesso criticata in rete. Tuttavia, un post pubblicato di recente su Reddit da parte di un padre, ha dato modo a molti giocatori di ricredersi al riguardo.

"Ho tre bambini di 7, 4 e 3 anni", ha scritto l'utente MyAudioDNA su Reddit. "Quello di sette anni riesce a giocare normalmente, mentre quello di tre anni non sa realmente come giocare, ma gli piace tenere in mano il controller e premere dei tasti. Mia figlia di quattro anni, invece, ha avuto un colpo apoplettico poco dopo la nascita, e non riesce a coordinare i movimenti del suo braccio destro per reggere il controller e giocare insieme a noi. Grazie alla modalità automatica di Mario Kart, può sterzare con la mano sinistra e lasciare che il pilota automatico proceda per lei, o viceversa. Sono sicuro che per molti questa feature sia fastidiosa, ma per mia figlia, che altrimenti non riuscirebbe a giocare, è la migliore caratteristica che sia mai stata aggiunta a Mario Kart. In questo momento è seduta in salotto, insieme a mia moglie e gli altri due bambini, e stanno giocando insieme a Mario Kart, divertendosi un mondo. Non potrò mai dimenticare questo giorno, grazie a Nintendo".

Di certo, si tratta di un esempio che ci fa capire quanto l'accessibilità nei giochi possa essere apprezzata, soprattutto da parte dei giocatori più piccoli, o di coloro che convivono con alcune difficoltà. Introducendo la modalità automatica in Mario Kart 8 Deluxe, pur andando contro i pareri degli utenti "veterani" della serie, Nintendo ha voluto assicurarsi che chiunque potesse divertirsi con il gioco, a prescindere dalla propria età o dalle diverse condizioni. Cosa ne pensate di questa scelta?