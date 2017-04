Mario Kart 8 Deluxe: ecco un nuovo video con 19 minuti di gameplay

Sul canale Youtube diè stato caricato un nuovo filmato per, in cui possiamo vedere 19 minuti di gameplay tratti dalla modalità battaglia e dalle gare: il video è stato riportato in cima alla notizia.

Ricordiamo che negli ultimi giorni è stato pubblicato il trailer ufficiale di Nintendo con la panoramica del gioco, se invece volete saperne di più sulla modalità battaglia vi rimandiamo ai 5 video dedicati alle diverse varianti che la caratterizzano. Disponibile a partire dal prossimo 28 Aprile su Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe includerà tutti i contenuti dell'edizione Wii U, nuovi personaggi e modalità, mentre non sono previsti circuiti aggiuntivi.