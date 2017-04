Mario Kart 8 Deluxe: ecco il trailer con i riconoscimenti della critica

A partire da oggi, Mario Kart 8 Deluxe porta la qualità del kart racing originariamente pubblicato su Wii U anche su console Nintendo Switch. Un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube della casa di Kyoto celebra il lancio del titolo con i riconoscimenti della critica specializzata.

Grazie alla portabilità della nuova ibrida della grande N, i giocatori potranno gareggiare in gare multiplayer dove e con chi vorranno: tramite i controller Joy-Con inclusi nella console sarà subito possibile sfidare un amico. In modalità Gioco Wireless, diverse console Nintendo Switch potranno essere collegate tra loro, permettendo fino a 8 giocatori di divertirsi insieme nella stessa stanza. Le novità rispetto all'edizione per Wii U sono molteplici, dalla presenza di nuovi personaggi fino a nuovi modi di giocare nella modalità battaglia.

La nostra redazione ha premiato Mario Kart 8 Deluxe con un 9.2, e seguendo questo collegamento potete consultare la recensione completa.