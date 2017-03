Mario Kart 8 Deluxe: ecco tutti i contenuti sbloccabili tramite gli amiibo

Il sito ufficiale giapponese di Nintendo si è aggiornato offrendo la lista completa di tutti gli amiibo compatibili con Mario Kart 8 Deluxe. Di seguito vi proponiamo l'elenco ,suddiviso in serie, di tutte le statuette utilizzabili nel racing a tema Mario in arrivo su Nintendo Switch.

Super Smash Bros.

Mario

Luigi

Peach

Rosalina

Bowser

Yoshi

Wario

Dr. Mario

Donkey Kong

Link

Toon Link

Fox

Samus

Zero Suit Samus

The Villager

Kirby

Captain Falcon

Olimar

Mega Man

Sonic

Pac-Man

Super Mario

Mario

Gold Mario

Luigi

Peach

Rosalina

Toad

Yoshi

Bowser

Wario

Donkey Kong

Splatoon

Inkling Girl

Inkling Boy

Squid

Callie

Marie

Yoshi’s Woolly World

Yoshi Verde

Yoshi Rosa

Yoshi Blu

Yoshi Grande

Animal Crossing

Isabelle

K.K. Slider

Tom Nook

Resetti

Blathers

Celeste

Timmy e Tommy

Digby

Lottie

Rover

Mabel

Reese

Cyrus

Kicks

Kapp’n

Tutte le carte amiibo di Animal Crossing.

Super Mario Maker

8-bit Mario (colorazione classica e moderna)

Kirby

Kirby

The Legend of Zelda

8-bit Link

Breath of the Wild Archer Link

Breath of the Wild Rider Link

Ocarina of Time Link

Wind Waker Link

Mario Kart 8 Deluxe uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 aprile 2017. Nonostante il gioco non includa nuovi circuiti, saranno presenti contenuti aggiuntivi come una rinnovata modalità battaglia comprendente nuove arene.