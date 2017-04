Mario Kart 8 Deluxe esce il 28 aprile: ecco tutte le novità di questa versione

: Preparati alle corse elettrizzanti che solo Mario Kart sa regalare, con il lancio, questo venerdì in Europa, disu Nintendo Switch. Sia che gareggi con la tua famiglia sulla TV del salotto, con gli amici al parco, o che sfidi un amico online, Switch permette ai giocatori di divertirsi con Mario Kart in molti più modi di prima.

Persone di tutte le età potranno giocare insieme a Mario Kart 8 Deluxe con diversi stili di gioco che si adattano a qualsiasi livello di esperienza. Con la nuova funzione opzionale, Guida assistita, sarà possibile divertirsi senza preoccuparsi di uscire fuori pista: ciò rende la guida godibile per tutti. I comandi di movimento potranno anche essere apprezzati grazie ai Volanti Joy-Con, disponibili in coppia e in arrivo in Europa venerdì prossimo. In Mario Kart 8 Deluxe, compaiono i personaggi Nintendo più amati dai fan quali Mario, Luigi, Yoshi, Link di The Legend of Zelda, Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling inclusi di recente dalla serie Splatoon, che gareggiano su 48 piste ispirate ai franchise Nintendo più noti: da Super Mario a Animal Crossing passando per il mondo di Hyrule, rappresentato in una pista ispirata a The Legend of Zelda. Alcuni circuiti risulteranno familiari agli esperti del gioco e i concorrenti potranno fare un tuffo nel passato con le piste aggiornate dei titoli precedenti, tra cui Mario Kart 64, Mario Kart DS e Mario Kart Wii.

Mario Kart 8 Deluxe consentirà ai giocatori di gareggiare in gare multiplayer sfrenate dovunque, quando e con chi vorranno. Consegnando al proprio avversario uno dei due controller Joy-Con inclusi nella console Nintendo Switch e sfidandosi sullo schermo interno alla console, le molteplici modalità di gioco di Mario Kart 8 Deluxe potranno aver luogo ovunque si trovino i giocatori. Sia che ci si sfidi in modalità da tavolo mentre si attende di essere serviti al ristorante, in modalità portatile sul sedile posteriore della macchina o in modalità TV a una festa, vi sono molti modi per i corridori in erba e gli esperti di rimanere ancorati all’azione ruota a ruota. I giocatori potranno apprezzare, oltre alle gare multiplayer online e locali, anche la modalità battaglia aggiornata e ampliata. Sarà possibile sfidarsi in uno degli otto percorsi dedicati, provenienti da titoli quali Mario Kart 7 e cimentarsi in modalità di gioco provenienti da Mario Kart Double Dash e Mario Kart Wii, quali Bob-omba a tappeto e Ruba il sole custode, oltre alla classica Battaglia palloncini e nella nuova modalità Guardie e ladri. I giocatori potranno anche far uso della Piuma, che fa il suo ritorno, per superare gli ostacoli con un salto in modalità battaglia, del Boo per rubare gli oggetti altrui e potranno nuovamente portare con sé due oggetti al contempo per combattimenti e gare più strategici.

Mario Kart 8 Deluxe, già favorevolmente accolto dalla critica, si unisce alla line-up di titoli disponibili per Nintendo Switch che include Snipperclips – Diamoci un taglio! e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha ricevuto più perfect score di qualsiasi altro gioco nella storia di Metracritic. Oltre alle 48 piste, gare multiplayer in locale e online e una nuova modalità di battaglia, Mario Kart 8 Deluxe presenta cinque classi di velocità tra le quali scegliere, compresa la corsa mozzafiato superveloce a 200cc, oltre a un’ampia gamma di amiibo compatibili. L’azione multiplayer potrà essere apprezzata in molti modi diversi sulle console Nintendo Switch, con quattro modalità di gioco diversi disponibili per sfidare gli amici.

Fino a quattro amici potranno giocare con un’unica console Nintendo Switch in modalità TV o in modalità da tavolo, utilizzando il supporto dietro la console e posizionandola su una superficie piatta

Il multiplayer online consente a due piloti in locale di essere coinvolti in gare da 12 piloti con altri giocatori da tutto il pianeta

In modalità Gioco Wireless, molteplici console Nintendo Switch potranno essere collegate tra loro, consentendo fino a 8 giocatori di giocare insieme nella stessa stanza

Fino a 12 console in modalità TV potranno essere collegate a mezzo LAN Play, con uno o due giocatori per ogni Nintendo Switch connesso

Mario Kart 8 Deluxe, il gioco Mario Kart più grande, più accessibile e versatile di sempre giunge alla linea di partenza su Nintendo Switch venerdì 28 aprile