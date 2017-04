Nuovo appuntamento con le trasmissioni di Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 16:00, Alessandro Bruni giocherà in diretta su Twitch con, riedizione del gioco perin arrivo nei negozi il 28 aprile.

Se volete scoprire tutte le novità di Mario Kart 8 Deluxe e le differenze con la versione per Wii U, vi diamo appuntamento per le ore 16:00 di martedì 25 aprile, come di consueto in diretta sul nostro canale Twitch.

Vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissone, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.