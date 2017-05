Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto della settimana anche in Italia

Continua il successo straripante di: dopo aver conquistato la vetta della classifica settimanale giapponese , il titolo di corse della grande N è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto anche in quella italiana.

Il gioco ha battuto l'agguerrita concorrenza di FIFA 17 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Quinta posizione per il neo arrivato Little Nightmares, mentre Horizon Zero Dawn deve accontentarsi del sesto posto. Di seguito le top 10 console e PC.

Classifica Italiana Console (24/30 aprile 2017)

01. Mario Kart 8 Deluxe

02. FIFA 17

03. Tom Clancy's Rainbow Six Siege

04. Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition

05. Little Nightmares Six Edition

06. Horizon Zero Dawn

07. Minecraft

08. Outlast Trinity

09. Grand Theft Auto V

10. Yo-Kai Watch Spiritossi



Classifica Italiana PC (24/30 aprile 2017)

01. The Sims 4

02. Overwatch

03. Call of Duty Black Ops II

04. The Sims 4 Limited Edition

05. Dark Souls III The Fire Fades Game of the Year

06. Need for Speed

07. Call of Duty Modern Warfare 3

08. Call of Duty 4 Modern Warfare

09. Grand Theft Auto V

10. Farming Simulator 17

Su PC, The Sims 4 si piazza al primo posto, seguito da Overwatch e da Call of Duty Black Ops II. Chiudono la classifica il sempre presente Grand Theft Auto V e Farming Simulator 17.